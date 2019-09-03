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新式身分證有詭！外商掌握關鍵技術　全民個資恐外流

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▲廠商B先生說，新式身分證若由外商主導，恐有資安疑慮。

圖文／鏡週刊

有廠商質疑高達40多億元預算的新式身分證標案，原本採公開招標，卻在今年6月政策急轉彎，由中央印製廠經祕密地限制性招標得標，預算還追加至48億元；中央印製廠甚至再開出超高門檻把標案外包給外商，更讓人質疑是圖利廠商。廠商說，中央印製廠用高昂成本規劃卡片材質及規格，不僅讓台廠喪失競爭優勢，還有更嚴重資安問題。

Ｂ先生向本刊解釋，新式數位身分證的「印刷和安全防偽規範」達二十多樣，乍看之下很嚴謹，但其中部分關鍵材料與技術都掌握在國外廠商手中，不僅可能有資安風險，卡片製作成本也會大幅增加。新式數位身分證預計明年10月開始換發。（翻攝自身分證明文件再設計網頁）
▲▼新式數位身分證預計明年10月換發。（圖／翻攝自身分證明文件再設計網頁）
 
新式數位身分證預計明年10月開始換發。（翻攝自身分證明文件再設計網頁）

Ｂ先生說，新式數位身分證具備專屬、高安全性的IC晶片，難以複製、偽造和竄改，所有安全機制都必須仰賴卡片本身的安全印刷和防偽設計。若IC晶片與應用系統安全性夠，卡體本身就不需要那麼多防偽機制，如果系統不安全，卡體有再多防偽設計都沒用，只是白花錢、浪費公帑。

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內政部在日前召開記者會，公告新式身分證的細部規劃。（內政部提供）

▲內政部在日前召開記者會，公告新式身分證的細部規劃。（內政部提供）

Ｂ先生還指出，中央印製廠在專案管理、資安相關認證也有疑慮，未來新式身分證製發卡中心將建置在該廠內，非發卡機關內政部可以控管，更嚴重的是，民眾的個資、卡片未來將在二個單位間傳遞和保管，無疑提高風險、降低效率，更難以節省成本，如此疊床架屋的做法，令人無法接受。


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