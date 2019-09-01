救護員哭求港警開地鐵閘門：打我、射我都可以，請讓我去救人

圖文／鏡週刊



香港反送中行動越演越烈，由於民陣申請831遊行未被批准，因此港民發起「自主逛街」活動，不料晚間突然變調， 港警已抓捕暴民為由，全副武裝衝進多個地鐵站大規模無差別毆打市民，其中油麻地站的警方將記者與急救員全數驅離月台，急救員苦苦哀求警方開閘進入地鐵救人，令人動容。

一名男性救護員隔著鐵閘向警察喊話「我幫他（傷者）向你喊救命，你的惻隱之心呢？請讓我進去救人，我把裝備都給你，讓我進去救人吧，救完人之後，打我、射我、拘捕我都可以，請讓我去救人」，警察完全不為所動，冷回「不需要」。

現場急救員表示，稍早曾一度進入站內，明確看見月台有4名傷者，卻在動手救治前被警察驅離，其中他們一起行動的3個救護員則被扣下，帶去另外一側的月台「面壁」，不允許靠近傷者，此舉讓其他救護員更加激動，不明白警察為什麼扣著救護員不讓救又裝沒事說不需要。

一名男性救護員舉起橫幅「阻礙救援違反國際人道法、觸犯人道法屬嚴重刑事罪行」布條，不斷向警察哀求，希望可以被放行去搶救傷者，他情緒激動地喊到「我小時候想當警察，但今年你們讓我改觀」，女救護員則喊說「都是香港人，本是同根生，相煎何太急。」但不論如何懇求、大罵，警察都無動於衷，雙方僵持數小時後，警方表示全部傷者都已轉移，要求救護隊撤離。

網友對此紛紛表示憤怒「看到影片真的很心疼，救護員已經做得很好了」、「黑警死全家」、「警察再也不是保護市民的人了」、「限制救護人人身自由，警察違法了吧！」



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