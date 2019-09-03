金管會計畫開放電支商家可互通　最快2020年成立「跨機構共用平台」

▲金管會今天釋出利多消息，計畫由財金中心規劃成立「跨機構共用平台」，力拚本會期送議會審查。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

金管會推動「電子支付機構管理條例」修正草案，今（3）日再度釋出利多消息，計畫由財金公司規劃建置「跨機構共用平台」，以達到「資金流通」、「通路共享」的效益，預計9月底預告完成，力拚本會期送進議會審查，最快2020年由財金公司設立跨機構共用平台。

金管會7月底推動「電子支付機構及電子票證發行機構管理法制整合」及修正「電子支付機構管理條例」，這次修正草案子已在8月1日進行預告程序，同時也在8月27日與電支業者召開研討會，力拚這會期送議會審查，一旦通過後，最快2020年由財金公司設立跨機構共用平台。

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金管會銀行局副局長黃光熙表示，電子支付機構經營範圍未來可分為3大類，首先是「金流核心業務」，其中代理收付實質交易交易款項，以實質交易為基礎的款項轉移，像是買賣價金的代理收付，而收受儲值款項，則具有吸收大眾吸金的性質，屬於金融特許業務，至於辦理國內外小額匯兌，也是屬於金融特許業務。

再者是「金流附隨業務（服務對象為使用者或特約機構）」，透過這次整合可提供特約機構收付訊息整合傳遞，同時也可提供特約機構端末設備共用，另外也能提供使用者間及使用者與特約機構間訊息傳遞。

第三是「金流相關衍生業務（服務對象不限使用者或特約機構）」，除了可提供商品（服務）禮券或票券價金保管及協助發行、販售、核銷相關服務，也可提供紅利積點整合及折抵代理收付實質交易款項服務，另也可與前列各款業務有關的資訊系統及設備規劃、建置、維運或顧問服務，以及提供儲值卡儲存區塊或應用程式供他人使用，其中前3項是電支、電票現行業務無法提供的服務，未來修正草案通過後，即可施行。

開放跨機構金流服務未來會如何發展，黃光熙指出，目前電支機構屬於「封閉式平台」，僅提供平台內使用者間的金流服務，一旦修正後，即可滿足民眾便利支付需求，達到「資金流通」、「通路共享」的效益，財金公司會研議建置「跨機構共用平台」，只要開立一家電子支付帳戶，就可到該平台合作的金融機構之所有店家消費，未來也開放銀行加入。

此外，目前有5家專營電支業者，包括街口、歐付寶、橘子支付、國際連、簡單行動支付，以及兼營則有21家（銀行、中華郵政及電子票證發行機構）。