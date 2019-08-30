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99元買「3條裝」牙膏超值組！女大生拆開超衝擊...店員1關鍵幫平反

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▲原po以為是3條一般大小的牙膏。（圖／翻攝自dcard）

▲原po以為是3條一般大小的牙膏。（圖／翻攝自dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女大生日前買「3條裝」牙膏超值組，結果回家拆封後，發現和想像的差異之大，根本神極偽裝。勸世文po出後，引來熱烈回響，超多人也曾誤會過，「我媽買了3組阿~」；不過有店員留言緩頰，表示還是很划算的！

女大生在dcard提到，最近準備搬宿舍的她，買了這件「1+2超值組」牙膏，快速從外包裝來看，她原以為是3條同樣大小的牙膏，沒想到打開後，其中2條變成20克的小牙膏，讓她忍不住吐槽，「不需要另外幫它裝外殼好嗎？」

請繼續往下閱讀...

▲女大生買「牙膏超值組」拆開傻住！一票苦主現身...店員1關鍵幫平反。（圖／翻攝自dcard）

▲結果另外2條是20g小牙膏。（圖／翻攝自dcard）

網友們看完紛紛表示，「不知道為什麼莫名的好笑」、「妳打開前一定是忘了講TIIDA」、「盒子上寫得很清楚，160克1支+20克2支」；同時也有許多苦主趁機訴苦，「我媽也買了，想說有3條很划算，沒想到其他的那麼小」、「我媽也被騙，還一次買了3組」、「乾我也是，買完回家拆開傻眼」。

在一片嘲諷聲中，有店員現身幫平反，「這樣1組如果是換購賣99元，真的很便宜，那條大的單價就100多塊錢，這樣1組才99，等於買1送2了。」另外，消保官指出，由於重量和內容物一致，並無標示不符的問題。

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▼店員表示，1條單價就賣100多塊錢，以99元買1條送2小條，已經很划算了。（圖／翻攝自dcard）

▲女大生買「牙膏超值組」拆開傻住！一票苦主現身...店員1關鍵幫平反。（圖／翻攝自dcard）

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