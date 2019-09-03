陳明文300萬現金掉高鐵上　兒：父母給我的台灣珍奶新南進資金　

▲▼ 立委陳明文準備三百萬現金供兒子創業卻意外遺漏在高鐵車廂。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

稍早高鐵車上拾獲一只裝有三百萬元行李箱，後經查發現失主是立委陳明文，原來是陳明文要將該筆錢給兒子陳政廷海外創業所用。陳政廷隨後透過聲明稿證明此事，他表示父親搭乘高鐵北上與他吃飯順道要將該筆錢給他，下車前卻將裝滿三百萬元現今的皮箱遺漏在車廂上，因此自己才趕往高鐵認領行李箱。高鐵表示，旅客遺失物屬個人隱私，無法對外說明。

陳政廷發表聲明如下:

行李遺失事件讓大家關心實在是非常抱歉，首先感謝台灣高鐵及警方協助尋回行李箱，但部分媒體對這件事情有些描述與事實並不相符。

我想藉此澄清一下，這兩年我因緣際會前往菲律賓當地台商工作，在菲律賓的這段時間讓我產生了創業的想法，日前我父親到菲律賓探視我時，在逛街的時候我們感受到台灣珍奶可打進菲律賓市場，我們討論後，爸爸決定讓我投資，支持我在菲律賓開台灣珍珠奶茶店！讓台灣珍奶南進。



今天遺失的現金，是這幾天我回台灣時，請爸爸向媽媽拿的，300萬現金是用來付台灣廠商設備、原物料及外幣開戶之費用，很感謝台灣高鐵及警方協助取回，最後謝謝大家的關心與指教，希望在我的努力之下，台灣珍奶的新南進能夠更加順利，我希望我媽媽能看到我的努力，有天能從反對轉而支持我，以我為傲！