高鐵遺落300萬現金！陳明文2日才說：政府要讓你的荷包滿滿

▲陳明文。（圖／記者林敬旻攝）



記者邱茀濱／綜合報導

高鐵北上列車3日拾獲一只行李廂，工作人員打開清點後發現竟有300萬現金，而經查發現失主是民進黨立委陳明文。其實，陳明文2日才在臉書上表示，「政府不止是要減輕你的負擔，還要讓你的荷包滿滿」。網友對此表示，「請問300萬現金裝的箱子，是在嘉義那間銀行櫃檯提領的」、「我不需要300萬，給我300塊就好」。

事件爆發後，陳明文的兒子陳政廷緊急跳出澄清，這2年因緣際會前往菲律賓當地台商工作，在菲律賓的這段時間，讓他產生了創業的想法，日前陳明文到菲律賓探視他時，在逛街的時候父子倆感受到台灣珍奶可打進菲律賓市場，討論後陳明文決定讓他投資，支持他在菲律賓開台灣珍珠奶茶店，讓台灣珍奶南進。

「今天遺失的現金，是這幾天我回台灣時，請爸爸向媽媽拿的！」陳政廷表示，300萬現金是用來付台灣廠商設備、原物料及外幣開戶之費用，很感謝台灣高鐵及警方協助取回，最後謝謝大家的關心與指教，希望在他的努力之下，台灣珍奶的新南進能夠更加順利。

其實，陳明文2日才在臉書上以「政府會做事，薪情跟著好」為題表示，「政府不止是要減輕你的負擔，還要讓你的荷包滿滿」，為了解決青年低薪問題，這幾年陸續育兒津貼、租屋補助、長照、社會住宅等，都是為了讓青年朋友們過得更好！

他指出，這幾年統計數字顯示，實質薪資都是正成長，而政府團隊不會懈怠，他也會繼續努力讓台灣更好。但是他3日卻馬上被爆出在高鐵上丟了300萬現金，網友紛紛表示，「誰沒事會帶著300萬現金走在路上」、「300萬出得去機場嗎」、「300萬現金的來源呢」。

▲陳明文說「政府不止是要減輕你的負擔，還要讓你的荷包滿滿」。（圖／翻攝陳明文臉書截圖）