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劉寶傑驚呆！陳明文300萬霸氣沒鎖丟高鐵　王世堅神開脫：不如說去索羅門救外交

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▲▼陳明文在高鐵上弄丟300萬，讓劉寶傑大驚。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲陳明文在高鐵上弄丟300萬，讓劉寶傑大驚。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

記者林彥臣／綜合報導

立委陳明文3日下午在高鐵上遺失300萬現金，在當天晚間立刻成為名嘴討論的話題。新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑更是大驚，「陳明文到底多大器啊！300萬就這樣丟在高鐵上了！」，甚至連節目做道具假鈔都做不到300萬了。

劉寶傑在節目開場表示，在高鐵站上竟然找到了一個登機箱，這個登機箱沒有上鎖，是任何人可以打開，一打開裡面竟然有300萬的現鈔！今天在台灣有什麼事情需要在登機箱裡面放300萬的現鈔，而且居然這麼不在意的就這樣丟在高鐵裡面，一查竟然是民進黨中常委陳明文的，據說他大發雷霆，高鐵怎麼可以去報警呢？怎麼可以把這個事情曝光呢？

劉寶傑說，這個時候陳明文的兒子出來，出面表示是爸爸的好意，因為他要在菲律賓賣珍珠奶茶，這300萬是給他開業用的費用，但問題來了，今天這300萬的現金可以坐上飛機嗎？可以拿出國嗎？

▲▼陳明文在高鐵上弄丟300萬，讓劉寶傑大驚。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲財經專家黃世聰指出，300萬現鈔大概重達5公斤。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

財經專家黃世聰秀出50萬的道具假鈔表示，50萬一疊大概6公分，100萬一疊大概12公分，12公分的鈔票3疊的話，大概是5公斤，而且現在因為有洗錢防制法的關係，在銀行領50萬出來都要申報，某些銀行像第一銀行或兆豐銀行，領20萬~30萬就要申報，現在在台灣任何交易大概也不需要用到300萬現金，買房、買車這類大額交易，也用匯款就好了，匯款會留下統編等紀錄，完全不會有稅的問題。

▲▼陳明文在高鐵上弄丟300萬，讓劉寶傑大驚。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲李正皓指出，在政治獻金術語中，300萬只算是「0.03」1億才是1個單位。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

國民黨「草協聯盟」發起人李正皓則解釋為什麼陳明文不把300萬當一回事，在政治獻金的術語300萬有個代號叫「0.03」，王金平的左右手林錫山在2015年底，發現蔡英文要贏了，決定對蔡英文做一個輸誠或友好的動作，跟一位江董，各湊了1000萬，放在一個箱子裡面寫，江董0.1、本身0.1，所以在他們眼裡，1千萬叫「0.1」，1億才叫「1」，然後這筆獻金轉了5手才到蔡英文手上，但是蔡英文當下就拒絕，就跟退一個月餅一樣，現在看到這個根本不意外，對陳明文來說0.03不見剛剛好而已啊。

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▲▼陳明文在高鐵上弄丟300萬，讓劉寶傑大驚。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲王世堅說陳明文視金錢如糞土。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

王世堅則為陳明文開脫，因為陳明文「看錢不重」啦，視金錢如糞土，陳明文這個人也憂國憂民，他滿腦子國家大政，沒在在意這一點點小錢、枝節，以他對陳明文的了解，不至於是什麼太難堪離譜的原因，講說拿去菲律賓開珍珠奶茶，「我還覺得有一個更妙的」倒不如講說這個是要拿去索羅門群島，是要去救我們的外交。

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