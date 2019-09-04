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陳明文300萬現金掉高鐵！　律師撿到槍：是要跟菲律賓賭王對決？

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▲▼立委陳明文受訪談昨天中執會場情況 批評黨主席卓榮泰不能代表中執委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳明文將300萬元現金遺留在高鐵上。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者賴韻如／綜合報導

高鐵北上列車昨（3）日拾獲一只裝有「300萬元現金」的行李廂，失主正是民進黨立委陳明文。事後，陳明文的兒子陳政廷表示，這是他要去菲律賓開珍珠奶茶店的創業基金。對此，律師林智群在臉書哀怨的說，自己沒有300萬可以丟，並質疑這筆錢的贈與稅繳了沒？

律師林智群3日在臉書上發布貼文大酸此事，自言要流下屈辱的眼淚，因為「我沒300萬可以丟！」他還說「丟300萬跟忘了一杯飲料在高鐵上一樣，這個我沒辦法⋯⋯」，而且「人家說一咖皮箱到世界各地闖盪，原來是真的！」不過他揶揄的說，今天才知道皮箱裡要裝這個。

至於陳明文的兒子陳政廷說是給他到菲律賓創業，林智群則挖苦說，「是要到公海跟菲律賓賭王對決嗎？」、「贈與稅繳了沒？」而陳明文身為立委，不免令人質疑，「選舉快到了，高鐵上一堆皮箱都是這樣嗎？」

貼文一PO出後，立即引來網友熱議，大家紛紛留言諷刺，「我有300塊」、「就這樣拿出國也有問題吧」、「 掉了300萬的反應跟掉300塊一樣...是我早嚇哭了」、「陳明文帶300萬上高鐵，是要買便當的錢嗎？」、「只要有300萬美金誰都可以參加慈善賭王撲克大賽」、「有個有$$的爸爸，才是重點」、「出國有沒有申報？」、「合理懷疑是洗錢，檢調應該主動調查！」

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