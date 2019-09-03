香港已無法申請遊行　黃之鋒期盼：9/28台灣總動員跨海支持

記者鄧木卿／台中報導

香港眾志秘書長黃之鋒等人3日應光合教育基金會之邀，到台中市進行「香港怎麼了、台灣怎麼辦」的講座，黃之鋒演講前受訪表示，此行目的除了尋求台灣支持、了解台灣各黨派能夠如何援助香港之外，「更希望台灣在10月1日中國國慶前的周末，9月28日或29日，全台總動員，跨海支持香港，因為香港已無法再申請遊行。」

▲黃之鋒希望台灣能全台總動員支持香港。（圖／記者鄧木卿攝）

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▲▼黃之鋒等人和民眾面對面座談。（圖／記者鄧木卿攝）

香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、前學聯秘書長岑敖暉3人，應光合教育基金會之邀，晚上7點和5、60名民眾座談，由民進黨副秘書長林飛帆主持。

黃說，此行來台灣的目的是要拜訪不同黨派對於香港問題的看法，包括民進黨、時代力量和國民黨不同政治人物交流，香港是一個國際城市，不管是香港人還是世界不同的國家，都非常關注香港，因為香港是亞洲金融中心，香港動亂會影響整個亞洲、東亞地區的穩定，所以不管是日本、韓國、台灣或是其他國家，大家都非常關注香港問題。

最後，他說，此行除了爭取台灣人支持，了解台灣不同黨派對於應該如何援助香港的想法之外，更重要的是，香港已不再核准遊行，「希望台灣在10月1日中國國慶前的周末，9月28日或29日，能夠社會總動員，跨海聲援香港民主，未來，如果有需要，他會再繼續造訪不同國家，包括美國、日本、韓國、英國、法國和德國。」