黃之鋒盼台灣修《難民法》　時力：希望搭配《港澳條例》雙管齊下





▲眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉拜會時代力量黨團。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪，以及學聯前副秘書長岑敖暉3日抵達台灣，下午與時代力量黨主席徐永明、立法委員黃國昌、黨團主任陳惠敏會談，呼籲台灣各黨派關注香港政府，也希望台灣能儘速將香港人士尋求援助的程序制度化，避免未來因台灣政治態度轉變，讓在台港人失去保障。

針對香港特首林鄭月娥上午表示，香港政府有責任檢視以法治手段「止暴制亂」的方案，不排除動用《緊急法》，黃之鋒表示，《緊急法》猶如戒嚴，可以斷網、終止公共交通及航運，甚至管制人民及物品進出香港。黃之鋒等人本次來台，訴求之一即是呼籲台灣政壇能有跨黨派支持，反對香港政府動用《緊急法》。

黃之鋒感謝台灣政府的幫助，但也擔心未有明確的規範援助程序，目前台灣政府的善意，在未來能否繼續維持。黃之鋒強調，在體制內的台灣朋友，不論是透過立法院或行政部門，藉由法律或或行政命令來予以制度化，凡是能幫助港人在台能尋求援助，都會是對香港朋友很大的幫助。

朱凱迪也對體制外的台灣公民社會喊話，希望10月1日中華人民共和國建國七十週年前的週末，關注香港的台灣朋友可以組織大型集會，儘管港府近來禁止許多香港人民合法集會的申請，但是台灣以及世界各國的公民社會能夠動員，讓中共知道就算禁止香港的示威，也禁止不了全世界的人民支持香港。

黃之鋒也喊話，「過去很多人說『今日香港，明日台灣』，但更積極的說法應是『今日台灣，明日香港』，讓香港真正成為一個有民主、自由的地方。」

時代力量立委黃國昌指出，台灣國會可以扮演的角色，除了公開呼籲林鄭月娥動用《緊急法》對問題解決並無幫助之外，更重要的是如何在台灣提供必要援助。

另外，針對立法院的修法，黃國昌表示，此前時代力量的立場，是通過完整的《難民法》並搭配《港澳關係條例》的準用，但是有鑒於目前香港形勢惡化，時代力量希望採取雙管齊下的方式處理。

時代力量表示，目前《港澳關係條例》第18條已有明文規範政府得提供援助，因此呼籲行政部門應該宣告啟動相關程序，並由主管機關盡快制定相關援助程序的作業規範及施行辦法，時代力量將予支持。同時，《港澳關係條例》第18條現行規定若嫌簡略，若民進黨團認為《難民法》立法難度過高，則應提出《港澳關係條例》第18條的修正草案，補充相關機制，使援助程序入法。

徐永明則強調，在下午協商中，會表達黃之鋒等人的訴求，並建議各黨團發出共同聲明，以及要求台灣政府盡快將香港人士援助的機制予以補足，並將程序制度化，以免受行政機關的政治意向而影響香港人來台申請援助的權益。