拚市政行程又有韓粉喊「凍蒜」　韓國瑜忙撇清：這個時間跟選舉無關

記者洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜展開各區開講，先前承諾「平日拚市政，假日拚選舉」似乎變調，所到之處幾乎都有韓粉「凍蒜」聲，3日下午在旗山區公所座談前，前往天后宮參香，仍舊有人大喊「凍蒜、韓總統好」，一旁的隨扈趕忙制止，韓國瑜事後澄清「這個時間跟選舉無關」。

▲韓國瑜表示，市長開講非選舉造勢，主要為傾聽民意。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜第二站來到旗山，不少韓粉包圍要簽名。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜從9月2日起展開「市長來開講」行程，計畫到各行政區區公所與民眾對談，並到當地的廟宇進行參拜，不過有不少韓粉得知韓公開行程，開始網上號召同溫層前往「相挺」。2日當天，韓接連到兩間廟宇拜拜，有不少韓粉穿著國旗衣、拿出大聲公，大喊「韓國瑜凍蒜」，還自備禮物送給市長、相當熱情。韓國瑜受訪時表示，「沒想到自發性的民眾這麼熱情，真的把我們嚇了一跳」；而他之後到苓雅區公所參加市政請益行程、和地方基層座談，會後又吸引大批民眾排隊，輪流上台搶跟市長合照，變成另類粉絲見面會，使得「平日拚市政，假日拚選舉」形同破滅。

韓國瑜受訪時不斷強調此行是「傾聽地方的聲音」，到廟宇拜拜是希望一切都能平安，這個時間跟選舉無關，不過面對媒體提問「朱立倫是否成為副手」，韓回答「你說什麼？」，之後便不發一語離去，

▲韓國瑜在旗山天后宮參香。（圖／記者洪正達攝）