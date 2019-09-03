投資代操吸金2千萬！已婚詐騙首腦專吃窩邊草　小三生的兒大家顧

記者張君豪／台北報導

刑事局3日宣布破獲「麗鑫集團投資代操公司」吸金詐騙集團，警方指出，該集團透過臉書社團、Band通訊軟體、吸引民眾加入LINE群組繳費投資，聲稱參與「百家樂代操、魟魚養殖」每月可獲得投入本金2成報酬，如果介紹下線加入可在賺8%投資金額當獎金；警方調查發現，該集團經營1年多一以來獲利約2000多萬元新台幣，受害人至少300人，上月底陸續收網逮捕集團黃姓主嫌（40歲、多項前科）及集團共犯、女友等18人到案。

▲刑事局破獲寶麗鑫吸金詐騙集團逮捕黃姓主嫌。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局破獲寶麗鑫吸金詐騙集團，圖為該集團的虛擬投資登入頁面。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵一大隊去年接獲民眾報案，有被害人透過友人投資「麗鑫集團投資代操公司」卻拿不回本金憤而報案，刑事局偵一大隊第一隊、台中市第四分局、航警局、台北市、新竹縣刑大、南港分局共處專案小組展開調查。

▲刑事局破獲寶麗鑫吸金詐騙集團逮捕黃姓主嫌查扣相關贓證物。（圖／記者張君豪攝）

黃姓主嫌聲稱集團可以投資代操百家樂、比特幣還有魟魚養殖，為了取信投資大眾，他還花錢承租遊覽車，搭載投資客赴雲林縣海水養殖廠參觀魟魚養殖，但結果卻是養殖業者以為同業參觀取經，黃姓主嫌卻藉此取得民眾信任、短短一年多吸金超過2000萬元新台幣。

▲刑事局破獲寶麗鑫吸金詐騙集團逮捕黃姓主嫌，圖為該吸金集團群組。（圖／記者張君豪攝）

刑事局率專案小組成員8月底收網，共逮捕黃嫌等吸金詐騙集團成員18人到案，讓警方嘖嘖稱奇的是，黃姓主嫌異性緣超好，不但家有嬌妻，吸金集團女職員、女講師、會計等3名女子先後都成為他的小三，黃嫌落網時，警方發現曾姓小三還幫他生個兒子。偵訊時，黃嫌「眾女友」們還輪流幫忙照顧年僅5個月大的小男嬰。黃嫌多金帥氣，讓多名集團女成員甘心與他交往，讓警方嘖嘖稱羨。

警方收網查扣主嫌名下SAAB古董跑車1台、投資契約書、筆電1台、存摺5本、收支簿2本、手機3支、全聯禮卷4000元等證物；全案訊後將黃嫌等15人依詐欺、銀行法罪嫌移送新北地檢署偵辦。

刑事局呼籲民眾，由於台灣多數銀行存款利率低，有民眾想選擇其他投資管道獲利，警方希望民眾須慎選投資公司與方案，切勿貪圖獲利顯以免因小失大，得不償失。專案小組正循線清查被害人，也呼籲受害民眾出面指認。

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