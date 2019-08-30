陳水扁批獨厚民眾黨　內政部：對一邊一國黨絕無大小眼

▲陳水扁、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔣婕妤、呂欣玫／綜合報導

前總統陳水扁身為「一邊一國行動黨」創黨精神領袖，29日質疑內政部讓台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨快速通過，一邊一國黨卻要等一個半月以上。對此，內政部30日澄清，內政部對所有政黨成立申請都一視同仁，絕對沒有大小眼，23日才收到一邊一國黨申請文件，並沒有比較慢。

陳水扁日前透過臉書指出，民眾黨從8月6日成立到23日拿到政黨證書與圖記，只花2個禮拜又3天，而一邊一國黨18日成立，要拿到政黨證書與圖記，則被告知要等一個半月以上，還不能保證何時可以順利取得，理由是要經過很多單位審核。

陳水扁批評，「為什麼大小眼差這麼多？一邊一國黨召集人是大學校長出身，就好欺負嗎？還是總統級的柯文哲一旦投入2020大選，將威脅蔡總統連任，而必須循求妥協，以不選總統交換新政黨的政治條件？」

對此，有內政部官員表示，民眾黨6日召開成立大會後，當日就將申請文件送到內政部，但一邊一國黨18日成立，內政部23日才收到申請文件，目前正依照行政流程處理中，「並沒有比較慢」。

內政部官員強調，申請政黨成立的法定程序都一樣，雖然個別政黨申請因為資料補正、向其他機關確認政黨負責人與創黨黨員資格等流程，可能會因為文件完備程度讓行政作業時間有所差異，但都會依法在1個月內答覆申請結果。