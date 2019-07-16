李承翰公祭場外驚見這幕...百名退警拉白布條：在職捐軀英雄，退休養老米蟲

記者翁伊森、唐詠絮、戴若涵／嘉義報導

鐵路警察李承翰3日晚間奮勇奪刀制服嫌犯，卻因遭刺一刀當場臟器外露，送醫急救11個多小時仍宣告不治，各界紛紛表示不捨。李承翰的公祭於16日上午舉行，但在這莊嚴肅穆的場合外，卻發生了一段小插曲，一群退休員警帶著白布條，「在職捐軀譏為英雄，退休養老指為米蟲」表達訴求。

▲退休警到李承翰告別式外拉白布條表達訴求。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義16日一早便下起了綿綿細雨，似乎在哀悼警界痛失一位菁英，李承翰的告別式也於上午舉行，不少人紛紛到場弔唁，現場播放著音樂，氣氛相當哀戚，李承翰的親友更難以置信才25歲的青年就這麼離去，但會場外卻出現了這樣的尷尬畫面...

▲退警認為，政府欠退休警消一個公道。（圖／記者翁伊森攝）

中華民國退警總會會長耿繼文召集了百餘位的退休警員們到現場拉起白布條，上頭寫著「今天公祭明天忘記」、「重視退休警權益」、「在職捐軀譏為英雄，退休養老指為米蟲，這就是警察」、「政府欠退休警消一個公道」、「警察悲歌，無語問青天」等標語，表達訴求。

耿繼文表示，「長期以來警察是一個弱勢團體，我們看過太多的今天警察公祭明天忘記，我們一輩子的警察，我們曾經冒險犯難、不眠不休，因公受傷殘廢死亡，我們很幸運得以退休，但是政府對於現職的殉職人員會看淡，但我們一輩子的犧牲奉獻，我們退休的時候警察不被尊重。」

除此之外，他認為，「軍警一家，軍跟警要相同的對待，而不是軍方單獨對待，警察把我們打入到不同等的地位，我們認為政府欠我們警察一個公道，所以我們會舉這個布條，今天是李承翰巡官的追悼儀式，捨不得這個弟兄，但是也請看一看，我們退休的警察人員，政府你有照顧我們嗎？」。

▲退警藉著李承翰告別式的機會向政府表達訴求。（圖／記者翁伊森攝）

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