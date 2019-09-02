　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

中國大陸免除特斯拉10％購買稅　市場解讀陸方對外開放市場

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲中美貿易戰如火如荼進行之時，特斯拉獲得在中國大陸購買稅減免10％的優惠。（圖／路透）

▲中美貿易戰如火如荼進行之時，特斯拉獲得在中國大陸購買稅減免10％的優惠。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

在中美貿易戰如火如荼進行之時，特斯拉（Tesla）獲得在中國大陸購買稅減免10％的優惠，這通常是國內電動車製造商享受的待遇，值此兩國關係緊張之際，這是一個相當重要的突破。

據《彭博》報導，中國工業部表示，這項豁免優惠遍及所有在該國銷售的特斯拉電動車。此消息宣佈後，特斯拉的股價一度上揚4.8％。

美國總統川普（Donald Trump）此前曾要求該國企業離開中國大陸，另覓新投資地，然後又改稱兩國的緊張情勢正在降溫。該報導指出，中國大陸之所以對特斯拉釋出善意，也是因為希望減緩中美貿易戰所帶來的不確定性。

此外，汽車市調諮詢公司AutoForesight表示，這是一個強力的訊號，揭示中國大陸的汽車市場正向外界開放、接受競爭，而且對於該國國內的電動車製造商來說，如果不進步就會被淘汰。

中國大陸政府日前已經宣佈，12月15日起將對美製汽車關稅提高25個百分點至40％，Evercore ISI的分析師估計，倘若中國對特斯拉徵收更高的關稅，該公司的成本將增加6.2億美元（約新台幣196億元）。不過，購買稅的減免也許可部份抵銷特斯拉將被課徵的報復性關稅。

ET快訊
國中弟遭「3度爆踹噴飛」摀肚哀號！新莊惡煞「搧5耳光」逼下跪
墜樓影片慎入！才剛開學…陸高一生玩「後背抱抱」　欄杆突斷裂摔
BMW北宜狂追衝撞MX-5！2駕駛鋸子、鐵棍大廝殺
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

三星「筆電級」平板登台　Galaxy Tab S6讓你輕鬆兼顧工作及娛樂

中國大陸免除特斯拉10％購買稅　市場解讀陸方對外開放市場

微信自動連結FB讓你深陷資安疑慮？3C達人：只是整合登入的工具

Windows 10市佔率破50%大關　穩居操作系統之首

中華電299方案出爐　「一次性」加贈大上網量

影／舊款iPhone下殺七折！ 買不起新iPhone等這天後再入手

影／蘋果神秘新功能搶先曝光！藍牙追蹤器可定位：「不怕丟鑰匙了！」

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

「肝」我屁事！熬夜並不會爆肝？ 專家破除迷思...揪出真兇竟是它

愷樂：我要去小巨蛋旁邊賣ㄧㄣˊ...　 「斷句太慢」羅志祥歪樓

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

寵著養！小豬、愷樂站台演唱會　 C.T.O唱完把老闆「扛起來往上拋」超嗨

三星「筆電級」平板登台　Galaxy Tab S6讓你輕鬆兼顧工作及娛樂

中國大陸免除特斯拉10％購買稅　市場解讀陸方對外開放市場

微信自動連結FB讓你深陷資安疑慮？3C達人：只是整合登入的工具

Windows 10市佔率破50%大關　穩居操作系統之首

中華電299方案出爐　「一次性」加贈大上網量

影／舊款iPhone下殺七折！ 買不起新iPhone等這天後再入手

影／蘋果神秘新功能搶先曝光！藍牙追蹤器可定位：「不怕丟鑰匙了！」

小時候被追怕狗！她餵浪浪認出「10年冤家」...偶像劇情節神展開

朋友二手店買來！2年後想起...她一倒酒「變異綠粉腸」流出　內行解答

凌晨3點爽玩手機...床下傳「叮咚」聲！獨居女跳起一掀「與持刀男對看」

玲玲海警不排除明發布！擦邊北上變天到周末　「一張圖看雨怎麼下」

李克聰／打造臺灣智慧運輸城的困境與建議

《怪奇物語》警長分手女友1個月…馬上牽新歡「竟是她」　網驚：這組合太奇妙

影／快做筆記！　專家告訴你哪些基金需要加減碼

賈靜雯買珠寶傳3個女兒　最愛耳環秀迷人線條

12強／王建民24日赴日　觀察張奕、王柏融等台灣好手

來台花19萬元植髮變更禿　大馬男找記者投訴採訪又衰吃官司

睡了「40名高官」一路狂升職...　10年收賄6千萬！校花副市長認罪

3C家電熱門新聞

舊款iPhone下殺七折！ ..

中華電299方案出爐

新iPhone最快將在9月20..

蘋果神秘新功能搶先曝光！藍牙追..

快刪！下載破億的知名安卓App..

新iPhone售價2.3萬元起..

6款Apple Watch免費..

3C達人5招教你破解山寨Air..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

微信自動連結FB讓你深陷資安疑..

Apple Pay在美使用率低..

Apple三鏡頭iPhone確..

Apple發表會主視覺有玄機！..

彭博：2019年iPhone將..

更多熱門

相關新聞

貨幣戰讓日圓成首選避風港？

國際匯率因中美貿易戰爭及川普「美元升值對美國不利」的「支持弱勢美元論」而出現全球性波動；特別是日美物價落差持續擴大，使日圓潛在升值壓力高升。

中經院：PMI連續4個月緊縮　NMI該旺不旺

多利安強襲　川普：沒聽說過5級颶風

關稅生效　川普：不讓中繼續敲詐

美加徵關稅　「一般家庭」每月多花14000元

關鍵字：

中美貿易戰特斯拉中國大陸川普

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

好市多中和店將實施新政策　網推爆

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪命

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

兒「人肉核彈」重擊！她痛暈…醫：這器官沒救了

木工師嘆薪資30年凍漲！網傻：10天抵我1個月

貧女苦讀上嘉女　教育部長送書桌

「玲玲、劍魚、法西」3颱可能接力生成　周三起變天

玲玲北上！周二晚起變天　彭啟明：相當接近台灣

雞排店打外送員　總部：解除加盟

軍校生月台立正握拳！長髮妹羞：想搭訕

《德魯納》大結局金秀賢只出現10秒

911調度員冷回閉嘴！她求救仍溺斃

更多

最夯影音

更多

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面