中國大陸免除特斯拉10％購買稅　市場解讀陸方對外開放市場

▲中美貿易戰如火如荼進行之時，特斯拉獲得在中國大陸購買稅減免10％的優惠。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

在中美貿易戰如火如荼進行之時，特斯拉（Tesla）獲得在中國大陸購買稅減免10％的優惠，這通常是國內電動車製造商享受的待遇，值此兩國關係緊張之際，這是一個相當重要的突破。

據《彭博》報導，中國工業部表示，這項豁免優惠遍及所有在該國銷售的特斯拉電動車。此消息宣佈後，特斯拉的股價一度上揚4.8％。

美國總統川普（Donald Trump）此前曾要求該國企業離開中國大陸，另覓新投資地，然後又改稱兩國的緊張情勢正在降溫。該報導指出，中國大陸之所以對特斯拉釋出善意，也是因為希望減緩中美貿易戰所帶來的不確定性。

此外，汽車市調諮詢公司AutoForesight表示，這是一個強力的訊號，揭示中國大陸的汽車市場正向外界開放、接受競爭，而且對於該國國內的電動車製造商來說，如果不進步就會被淘汰。

中國大陸政府日前已經宣佈，12月15日起將對美製汽車關稅提高25個百分點至40％，Evercore ISI的分析師估計，倘若中國對特斯拉徵收更高的關稅，該公司的成本將增加6.2億美元（約新台幣196億元）。不過，購買稅的減免也許可部份抵銷特斯拉將被課徵的報復性關稅。