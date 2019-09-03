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劍魚颱風生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨　中南部下到周日

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局估玲玲和劍魚颱風未來路徑。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

雙颱共舞！中央氣象局預報員程川芳表示，今天（3日）晚間起受到玲玲颱風外圍環流影響，東半部、南部轉為有短暫陣雨天氣，周三（4日）、周四（5日）各地容易有大雨；周五（6日）玲玲離開，但會引進西南風，中南部要留意持續短暫雨到周日。至於劍魚颱風今晨2時生成，預估未來路徑將大迴轉，後期路徑是否會靠近台灣？他表示，還要再觀察。

程川芳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今白天天氣和2日類似，各地晴朗炎熱，西半部高溫約32到35度，有些靠近內陸地區可能來到36度；東半部和恆春半島有局部短暫陣雨，高溫稍微低一些，約32、33度；午後中南部和北部山區要留意局部短暫雷雨，但降雨範圍不會太大。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼「玲玲」颱風潛勢路徑預測圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼「劍魚」颱風潛勢路徑預測圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

程川芳表示，預估玲玲強度將來到輕颱上限，先以比較偏北再轉北北西前進，到巴士海峽稍微偏東，應不至於發海上颱風警報、機率不大；但今晚開始受到颱風外圍環流影響，東半部和南部轉為短暫雨天氣；周三、周四最靠近台灣，受到外圍環流影響，各地容易有大雨，尤其是東半部要特別注意。

程川芳說，玲玲周五離開，但會引進西南風，中南部要留意仍有短暫雨，雨勢持續到周日。另外，他表示，原位於東京灣的熱帶性低氣壓已於今晨2時發展為輕度颱風「劍魚」，未來先在越南、南海這帶打轉，之後以北北東往福建方向前進，短時間對台灣天氣沒有影響，後期是否會靠近台灣還要觀察。

根據氣象局最新潛勢路徑預測圖，預估劍魚將以大迴轉方式靠近福建，為何會有如此路徑？程川芳解釋，因導引氣流不明顯。而遠洋還有一個低壓，是否發展成今年第15號颱風「法西」？他說，目前結構鬆散，還要觀察。

▼玲玲、劍魚颱風接連生成。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼各國估玲玲颱風未來路徑。（圖／點圖可放大／NCDR）

天氣圖。（圖／NCDR）

▼各國估劍魚颱風未來路徑。（圖／點圖可放大／NCDR）

天氣圖。（圖／NCDR）

▼各國模式模擬三個熱帶系統的未來路徑。（圖／點圖可放大／翻攝typhoon2000）

天氣圖。（圖／翻攝typhoon2000）

ET快訊
劍魚颱風生成將大迴轉！「玲玲」今晚水氣到　周三四全台大雨
快訊／雙颱共舞！第14號劍魚颱風凌晨生成　追著玲玲往台灣來？
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