劍魚颱風先打轉再倒勾北上！彭啟明：想到韋恩怪颱　吳德榮：可能靠近台灣

▲彭啟明說，劍魚和玲玲本身就在一個大低壓帶內，相互干擾，未來動向有很大不確定性。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，劍魚颱風未來的變化很不確定，有與其西方的低壓重新整合，再轉向東北、向台灣靠近的機率。天氣風險公司總經理彭啟明則貼出1986年的韋恩颱風路徑圖，「光是看目前路徑，就想到以前的怪颱。」韋恩是侵台颱風中最長壽的，在過程中登陸台灣兩次，共發3次海上陸上颱風警報，也被氣象局列為「侵台四大怪颱」。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，中央氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，玲玲颱風大約從石垣島附近北上，但科技極限呈現的不確定性範圍，距離台灣較近或更遠的機率都存在，需要密切注意。

請繼續往下閱讀...

吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬及氣象局路徑潛勢預測圖則顯示，劍魚颱風其未來的變化很不確定，有與其西方的低壓重新整合，再轉向東北、向台灣靠近的機率，但能維持什麼結構？或只是帶來比較多的水氣？是需要進一步觀察的。

▼彭啟明貼出1986年的韋恩颱風路徑圖，「光是看目前路徑，就想到以前的怪颱。」（圖／翻攝彭啟明臉書）

▼彭啟明貼出歐洲EC系集模式模擬玲玲和劍魚未來路徑。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▼彭啟明貼出歐洲EC模擬三個熱帶系統動向。（圖／翻攝彭啟明臉書）

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今晚起玲玲颱風外圍環流逐漸接近，北部、東北部及花、東天氣轉變，有局部陣雨；周三、周四受玲玲颱風外圍環流影響，各地有陣雨或雷雨，亦有較大雨勢，各地氣溫略降稍轉涼；若玲玲的路徑更為靠近，影響程度就更大，需要持續觀察。

吳德榮指出，周五至周日劍魚颱風帶來水氣，各地有局部陣雨的機率，西半部午後有局部陣雨或雷雨，亦有較大降雨的機率，但劍魚是否整合得更強？或者路徑更接近台灣？是未來要持續觀察的。

彭啟明在臉書表示，今晨在南海的熱帶低壓又被命名為14號颱風劍魚，劍魚和玲玲本身就在一個大低壓帶內，相互干擾，未來動向有很大不確定性，光是看目前路徑，就想到以前的怪颱，要靠持續監測調整預測。他也貼出1986年韋恩颱風的路徑圖。

韋恩颱風是侵台颱風中最長壽的，在過程中登陸台灣兩次，共發3次海上陸上颱風警報，8月16日生成，9月6日結束，生命期22天。韋恩也被氣象局列為「侵台四大怪颱」，另外三個則是1991年的耐特颱風、2001年的納莉颱風和2012年的天秤颱風。

▼「玲玲」颱風潛勢路徑預測圖。（圖／氣象局）

▼「劍魚」颱風潛勢路徑預測圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員程川芳接受《ETtoday新聞雲》訪問說，預估玲玲強度將來到輕颱上限，先以比較偏北再轉北北西前進，到巴士海峽稍微偏東，應不至於發海上颱風警報、機率不大；但今晚開始受到颱風外圍環流影響，東半部和南部轉為短暫雨天氣；周三、周四最靠近台灣，受到外圍環流影響，各地容易有大雨，尤其是東半部要特別注意。

程川芳說，玲玲周五離開，但會引進西南風，中南部要留意仍有短暫雨，雨勢持續到周日。另外，他表示，原位於東京灣的熱帶性低氣壓已於今晨2時發展為輕度颱風「劍魚」，未來先在越南、南海這帶打轉，之後以北北東往福建方向前進，短時間對台灣天氣沒有影響，後期是否會靠近台灣還要觀察。

根據氣象局最新潛勢路徑預測圖，預估劍魚將以大迴轉、倒勾北上方式靠近福建，為何會有如此路徑？程川芳解釋，因導引氣流不明顯。

►劍魚颱風生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨 中南部下到周日

▼各國估玲玲颱風未來路徑。（圖／點圖可放大／NCDR）

▼各國估劍魚颱風未來路徑。（圖／點圖可放大／NCDR）

▼各國模式模擬三個熱帶系統的未來路徑。（圖／點圖可放大／翻攝typhoon2000）