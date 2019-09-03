玲玲颱風北上狂奔！逼台恐發「海警」大雨灌2天　4大降雨熱區出爐

▲玲玲北上狂奔逼台，不排除發布海上警報。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

今年第13號輕度颱風「玲玲」（LINGLING，香港命名：女子名）誕生！中央氣象局預估，玲玲未來將從台灣東方海面的路徑北上， 若向東偏就可能發布海上警報，陸警機會則低，3日晚間開始步步逼近，4、5日（周三、四）最靠近台灣，各地都有陣雨，容易有局部大雨發生。

氣象局預報，3日各地晴朗炎熱，僅花東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及北部、東北部山區有局部短暫雷陣雨，入夜開始受玲玲颱風外圍環流影響，東半部及南部山區降雨開始增加。

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▲玲玲北上過程，稍向東偏對台影響就增大。（圖／中央氣象局、翻攝NCDR）



氣象局向《ETtoday新聞雲》表示，玲玲颱風未來將偏北走，預計將通過台灣東部海面，若向東偏靠近台灣，有可能發布海警，其路徑還有不確定性，陸警機率目前較低，但3日晚間開始颱風逼近影響台灣，4、5日將是最接近時候。

預估4、5日受颱風外圍環流影響，容易有局部大雨發生，東半部、北部、南部地區及中部山區有短暫陣雨，中部平地多雲，各地氣溫都略降。氣象局指出，6至8日（周五至日）玲玲北上後，低壓帶持續影響，中南部及花東仍有短暫陣雨，北部及東北部午後也有局部短暫雷陣雨。



根據氣象局觀測，玲玲颱風2日晚間8時中心位在鵝鑾鼻東南方600公里海面上，持續以時速22公里速度，向北北西前進，7級暴風半徑100公里，近中心最大風速每秒20公尺，相當於8級風，預估3日晚間將抵達鵝鑾鼻東方280公里海面上。

▼玲玲北上外圍環流3日晚間先甩雨！（圖／中央氣象局）



至於海南島附近的熱帶性低氣壓，也可能接力增強為輕度颱風，未來路徑偏南打轉，短時間內對台灣天氣沒有影響。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」則分析，原位在菲律賓東方海面的熱帶低壓搶先被命名為第13號「玲玲」颱風，其路徑方向很單純，沿著高壓導引、一路向北，預計4至5日將通過台灣東部外海，但離台灣多近相當難預測，尤其玲玲結構偏向中小型颱風，風雨較集中，路徑差一點，對台灣就會差非常多，越靠近影響越大，「台灣就像個小小的靶，而玲玲這支箭，現在看似是擦邊球，但難保會被直接命中。」

論壇並盤點出目前西北太平洋、南海上的熱帶系統－

●玲玲颱風：沿著太平洋高氣壓邊緣移動，4至5日間從台灣東部海域北上，越靠近，影響越大，東部、北部海域有瘋狗浪。

●南海雙熱帶低壓：這2個系統互旋同時整合，恐會整合成一個系統，整合後會逐漸增強，有機會成為第14號「劍魚」或15號「法西」颱風，後期發展、路徑必須留意。



●熱帶低壓14W：離台灣非常遙遠，有機會成為第14號「劍魚」或15號「法西」颱風，同樣沿著太平洋高壓邊緣移動，長遠有機會影響日本。