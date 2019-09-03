快訊／雙颱共舞！第14號「劍魚颱風」凌晨生成　追著玲玲往台灣來？

▲東京灣的熱帶低壓，於3日凌晨增強為第14號「劍魚颱風」。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

今年第14號颱風誕生！日本氣象廳於3日凌晨正式將原位於東京灣的熱帶性低氣壓升格為劍魚（KAJIKI，日本命名，意即劍魚座）颱風，中央氣象局發布颱風消息，指出劍魚將往華南沿岸接近。至於西北太平洋上的13號玲玲颱風則一路向北，從台灣東部海面通過，不排除靠近台灣可能發布海上警報。

氣象局指出，原位於東京灣的熱帶性低氣壓，於3日凌晨2時發展為第14號輕度颱風劍魚，未來將轉向東北進入南海，並往華南沿岸接近，暫對台灣無影響，但路徑仍有不確定性，須密切觀察。日本氣象廳也預估，劍魚以時速15公里速度朝西南往南海移動，8日（周日）位置可能靠近台灣南方海面。

請繼續往下閱讀...

▲雙颱共舞！劍魚生成追著玲玲向西漂。（圖／中央氣象局，下同）



至於13號玲玲颱風，氣象局預報，未來將偏北通過台灣東部海面，預計4、5 （周四、五）最接近台灣，受颱風外圍環流影響，各地容易有短暫陣雨，並易有局部大雨發生，東半部、北部、南部地區及中部山區有短暫陣雨，中部平地多雲。

氣象局表示，6至8日（周五至日）玲玲颱風北上後，台灣仍受低壓帶持續影響，天氣仍不穩定，中南部及花東地區有短暫陣雨，北部及東北部地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

►超爽DER！點我現賺 2188

▼玲玲北上，劍魚一路向西追。

