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雙颱接力「還有2熱帶系統發展中」　今晚起變天…秒懂全台本周天氣

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天氣圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）

▲天氣風險製作一張圖讓民眾了解雙颱動向。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司分析「玲玲」、「劍魚」雙颱動態表示，北部、東部受到玲玲外圍環流影響，周三、周四有漸歇性的風雨；至於劍魚周五後為台灣引進西南季風，中南部在本周後期的降雨訊號相當多，但也有部分模式模擬出較為接近台灣的路徑，需要持續觀察。

天氣風險在臉書說，劍魚現在正在越南沿海轉向東北行進，西北太平洋上另外還有兩個熱帶系統，都還有進一步發展的機會；熱帶低壓14W位於關島東方海面，對台灣無影響；熱帶擾動94W位於呂宋島西方，和劍魚同在一個大型的低壓帶中，正在互旋、整合，也讓劍魚未來的路徑充滿變數。

請繼續往下閱讀...

對於玲玲動態，天氣風險指出，氣象局目前的預報路徑仍是在發布海上警報的邊緣，若颱風路徑稍偏西，最快在今下午就有機會發布警報；颱風將在周三、周四穿越琉球宮古島、石垣島一帶，強度可能會有很快速成長，北部、東部受到外圍環流影響，周三、周四有漸歇性的風雨，中南部午後雷陣雨；另外，要特別留意沿海的長浪，避免海邊活動。

▼天氣風險說，西北太平洋上另外還有兩個熱帶系統，都還有進一步發展的機會。（圖／翻攝JTWC）

天氣圖。（圖／翻攝JTWC）

▼玲玲、劍魚颱風接力生成。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

至於劍魚未來動向，天氣風險表示，在颱風向東北轉向之後，各國機構的預報相當分歧，目前仍以沿著大陸廣東、福建北上的機會較高，依此路徑就是在周五後為台灣引進西南季風，中南部在本周後期的降雨訊號相當多；但也有部分模式模擬出較為接近台灣的路徑，需要持續觀察。

天氣風險並整理今至周末的全台天氣預報：

周二：北部、中部高溫炎熱，東半部短暫陣雨，南部午後雷陣雨。
周三：玲玲颱風位於台灣東方海面，北部、東部間歇性雨勢，中南部午後雷陣雨。
周四：玲玲颱風北上，西南風增強。北部、高屏全日有陣雨，其他地區山區午後短暫雨。
周五：西南風影響，南部全日有陣雨，其他各地午後短暫雨。
周末：台灣位於西南風環境，仍是中南部容易下雨的天氣，台灣海峽風浪大。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局估雙颱未來路徑。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員程川芳接受《ETtoday新聞雲》訪問說，預估玲玲強度將來到輕颱上限，先以比較偏北再轉北北西前進，到巴士海峽稍微偏東，應不至於發海上颱風警報、機率不大；但今晚開始受到颱風外圍環流影響，東半部和南部轉為短暫雨天氣；周三、周四最靠近台灣，受到外圍環流影響，各地容易有大雨，尤其是東半部要特別注意。

程川芳說，玲玲周五離開，但會引進西南風，中南部要留意仍有短暫雨，雨勢持續到周日。另外，他表示，原位於東京灣的熱帶性低氣壓已於今晨2時發展為輕度颱風「劍魚」，未來先在越南、南海這帶打轉，之後以北北東往福建方向前進，短時間對台灣天氣沒有影響，後期是否會靠近台灣還要觀察。

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