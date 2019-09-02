反送中爆發累計拘捕1117人！　港警指控示威者投擲「上百枚汽油彈」

▲自反送中爆發以來，港警累計拘捕1117人。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

香港警務處助理處長麥展豪2日指出，示威者使用汽油彈情況越演越烈，在上周六（8月31日），投擲超過百枚的汽油彈，而當天，警方發射了241枚催淚彈、92發橡膠彈，自示威爆發以來，累積已有1117人被捕。

根據港媒報導，警察公共關係科總警司謝振中表示，上周五（8月30日）至昨日（1日）有159人被捕，年齡介乎13至58歲，並澄清上周六太子站內沒有死亡個案。

另外，網上流傳一張腰間纏疑似槍械男子投擲汽油彈的照片，謝振中重申，槍枝並非警隊使用槍械，並警告示威者若攜帶類似氣槍出現，警方會以相應武力應對，恐有難以想像的後果。

▲示威者利用推車或其他雜物設置路障 。（圖／路透）



謝振中指昨日示威者沒有停止暴力行為，在機場範圍利用手推車、雜物及其他助燃物品設路障及堵路，上述行為已違反禁制令，也有示威者進入機場快線令行車受阻。

警方指出，有蒙面示威者入港鐵站進行破壞，當中包括消防裝置及站內設計又打爛車站玻璃及月台幕門。全港近90個地鐵站有三分一被破壞。

▲有示威者8月31日在軒尼詩道警總附近放火，導致現場陷入火海。（圖／記者黃彥傑攝）



消防處副消防總長陳慶勇表示，上周六接獲與示威有關的火警有8宗，當中2宗在政總及警總投擲汽油彈。另1宗有人用易燃液體於灣仔莊士敦道燒雜物，火警中亦波及附近的酒店，而昨日日亦有2宗縱火案，1宗在東涌港鐵站外燒雜物，1宗在天水圍投汽油彈。