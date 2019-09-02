快訊／「三罷」示威者聚集特首辦外　港警舉紅旗「噴胡椒水」驅趕

▲許多港民響應香港三罷活動。（圖／翻攝自Claudia Mo/毛孟靜臉書）



記者柯振中、黃彥傑／台北-香港 連線報導

香港職工盟、醫護界等業界2、3日連續發起「三罷」活動，希望透過罷工、罷課、罷市等行為，促使港府正面回應訴求。「三罷」活動接近尾聲時，有許多示威者聚集在港府特首辦外，對著警察喊口號；港警舉紅旗警告，隨後噴灑胡椒水，以驅趕示威者。

香港「反送中」風波持續延燒，職工盟、醫護界等業界2日發起「三罷」活動，連續2日在港島、九龍區舉辦罷工集會，起初這場集會被依「近日多場遊行演變成衝突、集會地點附近多遊客」等理由拒絕，但隨後又接到不反對通知書。

▼雖然當時飄著小雨，但許多港民仍撐傘參加三罷活動。（圖／翻攝自Claudia Mo/毛孟靜臉書）



三罷活動發起後，許多港人到金鐘添馬公園聚集，部分示威者手持「全民三罷」、「全民罷工、對抗暴政」、「香港人退無可退」等標語，向港府表達不滿。

晚間6點30分左右，許多示威者聚集在特首辦外，向路障內的員警高喊口號，雙方以燈光互相照射；港警舉紅旗向示威者警告，應盡速解散，否則將進行驅趕，隨後對著示威者噴灑胡椒水。

▼香港11間大專院校學生會發起「每日機場集會」（圖／翻攝臉書「香港演藝學院學生會」）

