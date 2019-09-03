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示威者太子站集結！包圍旺角警署　速龍小隊「強勢清場」至少10人被捕

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▲▼太子站周邊2日晚間再度爆發衝突。（圖／翻攝自旺角太子深水埗街坊）

▲香港地鐵太子站與旺角一帶，2日晚間再度爆發衝突。（圖／翻攝自旺角太子深水埗街坊）

記者林彥臣／綜合報導

香港地鐵太子站8月31日發生防暴警、速龍小隊衝入列車向示威者揮棍出招事件，導致多人受傷，在近日都有民眾自發在太子站外擺放鮮花，紀念受傷人士，2日晚間9點03分大批示威者集結，包圍靠近旺角警署的出入口，遭到速龍小隊強勢清場，3日凌晨急速推進，至少拘捕10人。

根據港媒報導，2日晚上9時03分，大批示威者在太子站外不斷大叫口號，然後有示威者走入站內，以噴漆遮上閉路電視，示威者築起傘陣遮擋，現場有近百人包圍太子站近旺角警署的出入口，隨後向警署射鐳射光，防暴警開始架設盾牌陣，並警告示威者停止使用鐳射光，否則以適當武力驅散。

晚上10時22分，旺角警署再有防暴警走出正門，並在水馬陣內戒備。大輛警車經彌敦道駛至旺角警署外，大批防暴警下車，有防暴警手持胡椒噴劑及長槍。示威者立即撤離。

▲▼太子站周邊2日晚間再度爆發衝突。（圖／翻攝自旺角太子深水埗街坊）

▲近日在太子站有民眾自發性獻花。（圖／翻攝自旺角太子深水埗街坊）

晚上10時26分，防暴警清走欄杆，速龍小隊到場，警方發出最後警告。太子站疑似稍早有警員拘捕一男一女，引起在場人士不滿，隨後爆發激烈衝突，大批防暴警員在馬路狂奔，並在馬路制服一名白衣男子，他頭部後方流血大叫，「使用過份武力！」另外，旺角警署外也有人因指罵警員被制服。

一直到晚上11時14分，大批沒有裝備的示威者在彌敦道、太子道西交界聚集。之前被警制服致頭破流血的白衣青年被警方帶上警車。3日凌晨警方急速推進，共制服超過10人。

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