快訊／第3例！東吳大學黎姓港生被控「暴動罪」　遭港警逮捕「不得離開香港」

▲東吳大學學生會證實黎姓港生遭到逮捕。（圖／翻攝東吳大學學生會臉書）

記者柯振中／綜合報導

繼東華、台藝大之後，東吳大學學生會2日晚間表示，該校德文系的黎姓港生在8月29日的「圍堵深水埗警署」行動中被捕，被指控「暴動罪」，目前必須交出旅行證件，不得離開香港，詳細情形校方還在進一步了解當中。

東吳大學學生會2日晚間在臉書粉專上說明，一名留學台灣的香港學生在8月29日「圍堵深水埗警署」被捕，被港警指控「暴動罪」，經過校方調查後，確認為就讀東吳大學德文系的黎姓港生，港生目前被下令交出所有旅遊證件，且不得離港。

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東吳大學學生會指出，得知消息後，學生會立刻通知學校秘書室，希望校方、系所能夠給予關注，適時給這名港生援助，捍衛學生的安全、受教權，「本會將全力聲援黎姓同學，也期盼所有同學能一同關注事件的發展，等待同學平安歸來。」

▼香港反送中遊行不斷發生警民衝突，多位示威者在行動中被逮捕。（圖／記者黃彥傑攝）



學生會說到，許多港人為了「自由」付出許多努力、代價，但隨著時間的推移，港警對示威者的手段也愈來愈激烈、強硬，速龍小隊甚至進入地鐵站，進行無差別攻擊，毆打手無寸鐵的市民，「香港人以生命與血淚在街頭陳抗、遊行，抵抗著中共對於香港自由、民主、法治的種種侵奪。」

東吳大學學生會最後強調，從6月發起的「#我在東吳我反送中」的聲援活動開始，本會不斷關注反送中的動態，堅定支持港人「追求自由民主」的權利，「學生會也在這裡誠摯邀請所有東吳大學的同學、師長、行政同仁，一起關注香港、撐香港，直到每一個同學、每一位香港人都平安歸來的那天。」