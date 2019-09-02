學生團體聲援「反修例」被捕港生　陸委會：不會讓就學權益受到傷害

▲台灣學生團體聲援港生，陸委會港澳蒙藏處處長杜嘉芬代表接受陳情。（圖／記者許展溢攝）

記者魏有德／台北採訪報導

台灣學生聯合會和香港邊城青年等學生團體今（2）日下午前往陸委會遞交陳情書，提出協助港生返台就學等訴求。陸委會則由港澳蒙藏處處長杜嘉芬代表接受陳情。杜嘉芬表示，就讀花蓮東華大學及台藝大的兩位港生，目前正在醫院及家中休養，如果無法如期回來上課，陸委會已和教育部及校方協調，不會讓就學權益受到傷害。

杜嘉芬提到，政府相當關切，香港同學因參加示威活動遭到拘留，進而無法回到台灣上課；民主跟自由是普世價值，以這種行動主張自由跟民主的基本權利，應當受到尊重、也是無罪的，「陸委會會持續跟教育部及校方，就香港僑生就學權益，盡所有一切努力及學生需要提供協助。」

▲台灣學生聯合會和多個學生團體以「台港學生共患難，我們一起去上課」為訴求向陸委會遞交陳情書。（圖／記者許展溢攝，下同）

針對香港反修例活動已持續兩個多月，陸委會也呼籲港府，希望尊重香港人集會遊行及言論自由，以對話解決糾紛，和解取代拘捕，「以公平普世的方式處理相關案件，讓學生可以回到台灣完成學業。」

花蓮東華大學李姓港生及台藝大羅姓學生疑因返港參加「反送中」示威遊行活動，遭港警逮捕，並傳出被港府限制出境，無法回台灣上課。對此，台灣學生聯合會以「台港學生共患難，我們一起去上課」為訴求和香港邊城青年等多個學生團體前往陸委會陳情，提出「協助在台就學的港生返台開學」、「採取措施、保障港生人身安全」及「與教育部共同研擬保障港生的對策」等三大訴求。

