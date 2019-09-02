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遠雄人壽全新廣告　支持新世代勇敢變強

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遠雄人壽全新廣告支持新世代勇敢變強（圖／遠雄人壽提供）

▲遠雄人壽影片中運用具親和力的元素，影像意涵十分吸睛。

圖、文／遠雄人壽提供

遠雄人壽推出「做自己的英雄」全新品牌形象廣告，影片傳遞「勉強 讓你變得更強」的概念，英雄不是一眼就能認出，也許不是別人，但可以是你自己，網路影片上線後，引起不少網友轉載瀏覽，網路觀看數已突破百萬，強大感染力的影片讓網友直呼「太激勵啦！」

遠雄人壽表示近年來力求品牌年輕創新，鼓勵新世代發揮創意，不要因為困難而放棄，承襲這樣的理念，這支廣告影片從選角開始，就鎖定年輕族群，並邀請致力台灣廣告藝術不遺餘力的導演溫朝凱執導，運用台灣青創歌手柴郡貓自創曲，歌曲中融合堅持的信念，呈現廣告精神，體現遠雄人壽支持台灣青年原創的用心。

遠雄人壽全新廣告支持新世代勇敢變強（圖／遠雄人壽提供）

遠雄人壽全新廣告支持新世代勇敢變強（圖／遠雄人壽提供）

廣告透過5位素人不放棄任何一個讓自己變強的可能，樂在工作同時勇敢追求的真實故事，喚起新世代面對現實、認真為人生加值的勇氣，重要的不是所在位置，而是所朝方向，只需要「勉強」自己那麼一點點，便能更加邁進目標。遠雄人壽也與廣告中每位素人一樣，走在相信、認同的道路上，持續做對的事，25年來，遠雄人壽堅持在保險業默默耕耘、不畏艱困，持續為守護台灣每個家庭全力奮鬥。本次推出「做自己的英雄」形象廣告，期許以企業的力量，鼓勵所有人「不放棄這一步，才有下一步」，「用勉強 讓人生不同凡想」。

遠雄人壽全新廣告支持新世代勇敢變強（圖／遠雄人壽提供）

▲遠雄人壽品牌影片強大的感染力讓網友直呼「太激勵啦！」

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