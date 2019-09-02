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台女遊日本腦出血「醫療費飆1千萬」！出國前必買旅平險…才能轉嫁意外負擔

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▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pakutaso，示意圖）

▲台灣民眾超愛旅遊，但出國前，還是要購買旅遊平安險。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者楊絡懸／台北報導

台中市一名張姓女子7月底前往日本東京時，不幸腦出血昏倒送醫，在沒有健保給付的情況下，多次手術加上其他醫療費用高達1000萬元，家人負擔不起，才知道原來她沒有買任何的保險。保險業者提醒，無論是旅遊或工作，民眾要出國前，可以自行加投旅遊平安險（旅平險），閱讀保單內容了解置身國外和體況是否在理賠的範圍內。

「出國一定要買海外旅行平安保險！」民眾最常保2種保險：意外險、醫療險，以為保了意外險和醫療險，海外也算在保險範圍內，但事實上，出國不算保障範圍內，因此出國前必須要再加保旅遊平安險。若用信用卡刷機票等公共運輸費用、或刷卡繳納旅行團旅費，都會以為信用卡贈送旅平險，而選擇不另外加保。

事實上，用信用卡消費之前，要先查閱信用卡公司提供的內容，了解旅遊保險的保障範圍和限制，因為信用卡公司贈送的旅遊保險多為「飛行平安險」，也就是保障飛行途中的意外身故或失能「定額意外險」，但不會理賠國外的醫療費用。因此，出國旅遊的民眾須依據保障的不足，另外自行加保旅行保險，內容包括旅行平安險和旅遊不便險。

醫師、醫生、醫院、醫護人員、診療、檢查、問診、看診萬用圖、示意圖。（圖／達志影像）

▲旅遊時發生意外事故，必須找合格的醫院開立的診斷證明與收據。（圖／達志影像，示意圖，與本文當事人無關）

旅行平安險必須在「出發前」自行加保，主要有3個理賠項目：

1、意外身故或失能：遭受意外事故導致身故或失能。身故將依據契約保額給付保險金；失能則依據「失能等級表」所列的比例計算保險金。

部分保險公司會規定，從事可能導致死亡或失能的活動就不會給付，例如賽車或拳擊賽事等，視保單條款而定。

需要注意的是，針對「15歲以下的小孩」不會理賠意外身故保險金，只會理賠失能保險金。

2、傷害醫療：非疾病引起的突發事故，至當地合格的醫院或診所治療，需要合格醫院的診斷證明與收據才可申請理賠。

主要理賠超過全民健保給付部分的實際醫療費用，也就是實支實付，每次給付以「保額」為上限。如果未經全民健保給付，給付金額就必須要參照保單條款說明。

需要注意的是，部分保險公司只接受英文或中文的收據及診斷證明，因此如果是其他的語言就必須要找專人翻譯。

3、海外突發疾病醫療：民眾自契約生效日起，發生突發且急性、需即時治療始能避免損及身體健康的疾病，住院、門診、急診都可實支實付，但不包含因意外傷害事故受傷致成的疾病。

也就是說，海外突發疾病必須是「即時就醫治療」的相關疾病，而且是投保前90天內或180天內不曾發生過的疾病。另外，國內旅遊通常不給付，原因是國內沒有「海外突發疾病醫療」，且在台灣旅遊已經有全民健保。

▲旅行，小資女，女孩，假日，出門，遊玩，踏青，搭車，搭公車。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲民眾喜愛旅遊，也要了解隨之而來的風險。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

至於旅遊不便險，各家保險公司提供的內容或條款都不盡相同，因此仍以保單內容為定。主要提供的給付項目如旅程取消、旅程縮短、旅程延誤、文件損失、行李損失、行李延誤、第三責任保險、現金竊盜損失、信用卡盜用損失等。

旅遊不便險包括家人死亡、同行夥伴身故、突發重大傷病事故、旅途中遇到暴動或傳染病等影響了行程，導致預繳的旅費和住宿費損失；或是天氣影響、航空罷工等導致原定搭乘的交通工具延誤等都在保障範圍內。詳細內容仍視保單條款而定。

▲桃園機場出國,航班,行李手推車,行李。（圖／記者謝盛帆攝）

▲民眾旅行前除了準備保險之外，也要了解旅行用的緊急電話。（圖／記者謝盛帆攝，示意圖，與本文當事人無關）

除了備齊保險之外，外交部也針對愛旅遊的台灣民眾，設立「外交部緊急聯絡中心」以及緊急電話，國內免付費「旅外國人緊急服務專線」電話為0800-085-095（諧音「你幫我 你救我」）；自國外撥打須自付國際電話費用，撥打時加上當地國國際電話冠碼，例如台灣為+886，則是+886-800-085-095。

此外，外交部也設置「旅外國人急難救助全球免付費專線」電話800-0885-0885（諧音「你幫幫我、你幫幫我」），目前僅適用於22個國家。這支專線可以用當地申請的行動電話門號、公共電話或市話方式撥打；若以國內行動電話門號撥打，則須另自付國際漫遊電話費用。

民眾也可以另外下載外交部的「旅外救助指南」（Travel Emergency Guidance）App，結合智慧型手機之適地性服務（Location-Based Service），隨時隨地瀏覽前往國家的基本資料、旅遊警示、遺失護照處理程序、簽證及我駐外館處緊急聯絡電話號碼等資訊。

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