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連續14年獲績優獎勵！AIA友邦人壽第26次受金管會「提高國人保險保障方案」肯定

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▲AIA友邦人壽總經理侯文成。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲AIA友邦人壽總經理侯文成。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

金管會公布2019年1月至6月推動「提高國人保險保障方案」績優的保險公司，此次共有15家壽險公司獲得獎勵，其中，AIA友邦人壽再度獲得肯定，是保險業界中，唯一連續14年、26次獲得獎勵的壽險公司。

金管會公布推動「提高國人保險保障方案」績效優良獲獎勵保險公司，分別為臺銀人壽、保誠人壽、中國人壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽、安聯人壽、第一金人壽、合庫人壽、保德信國際人壽、全球人壽、元大人壽、友邦人壽、法國巴黎人壽及安達人壽等15家壽險公司。

對此，AIA友邦人壽表示，金管會自2005年7月起推動「提高國人保險保障方案」，多年來，AIA友邦人壽的死亡保險有效契約個人保件平均保險金額位於全業界75百分位以上，使AIA友邦人壽自2006年起，連續14年獲得績優獎勵（金管會公布「提高國人保險保障方案」獎勵名單，2006年至2009年期間，友邦人壽以更名前之「美國人壽」獲選。）

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，台灣雖然是保險滲透率全球第一的國家，但根據保發中心2016年統計，台灣民眾平均身故保障僅56萬元，而理想的身故保障建議為年收入的10倍，顯示風險轉嫁能力嚴重不足；加上許多人常將保險與儲蓄或投資混為一談，忽略了保險的本質就是「保障」。

侯文成表示，AIA友邦人壽作為保險公司，十分支持主管機關積極推廣提高國人保險保障的政策，讓儲蓄回歸儲蓄，保險回歸保險。AIA友邦人壽秉持年年獲績優肯定的驕傲，致力提升台灣民眾保障與風險意識，透過推出符合不同族群需求的保險商品，協助民眾建構有效的保險保障方案，進而增進民眾財務的安全與社會的安定。

金管會自2005年7月1日起為推動提高台灣民眾保險保障方案，以使保險充分發揮保障功能，提供民眾適足人身保險保障，特實施「提高國人保險保障方案」，對人壽保險業辦理績效符合一定條件者，給予新種商品送審件數增加、定期公布辦理績效優良的保險公司名單及相關申請案優先審查等獎勵措施。

金管會表示，推動「保障型保險商品」、「長期照顧保險」、「年金保險」為重要施政重點，民眾可從壽險公會網站之保戶試算專區，檢視其保障缺口；另壽險公會及壽險業者業於其網頁設置保障型保險、高齡化保險商品專區，提供民眾認識或購買該等商品簡便可及管道，以協助民眾瞭解各公司提供該等商品的情形、網路投保及購買通路等資訊。

金管會今年度仍將繼續加強宣導，以鼓勵保險業致力推動該等保險商品並提醒民眾規劃適足保險保障的重要性，協助建構更為健全完善之社會安全網。

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