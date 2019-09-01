　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

重大疾病確診「一次領保險金」！專家建議3大原則…醫療+癌症投保順序曝光

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲受傷，保險，理賠，賠償，失能，傷害，意外。（圖／pixabay）

▲重大疾病會產生額外龐大的費用。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

罹患重大疾病或特定傷病，會產生一些健保不給付的龐大花費，如果民眾沒有相關保險，就會造成經濟上的負擔，因此平時就要檢視重大疾病險相關的保障功能。錠嵂保險經紀人建議，重大疾病險可以一次領到一筆保險金，不過要投保之前，也必須先了解3大原則，才能讓每年所繳的保費發揮最大的功效。

錠嵂保經表示，重大疾病項目共計7項，包括腦中風、癌症、心肌梗塞、冠狀動脈繞道手術、重大器官移植手術、慢性腎衰竭（尿毒症）及癱瘓等。保戶買重大疾病險，若罹患以上7項重病，經確診後則可一次領到一筆保險金。

然而，並不是罹患相關重大疾病，就能夠一次拿到保險理賠金；重大疾病險也不單是醫師診斷證明即可，內容還有相當多的規範。錠嵂保經舉例，如心肌梗塞必須「同時具備3條件」，一是胸痛、二是心電圖異常、三是心肌酶的數值異常增高。這3項一定要同時符合，才會被認定是心肌梗塞，因而申請到理賠金。

金管會保險局2016年起放寬了條件，如心肌梗塞只要3項中，符合兩項就可以申請乙型／輕型重大疾病理賠。

錠嵂保經表示，重大疾病險投保之前，必須先掌握3大原則：

1、承保的重大疾病數量越多越好：建議以重大傷病取代或加強傳統的重大疾病保障。

2、注意是否有附約延續批註條款：當保戶因為罹患重大傷病，並且一次領取保險金之後，讓附加在這張主約上的其他附約能繼續有效提供保戶各種保障。

3、注意是否有豁免保費：保戶不幸罹患重大疾病或特定傷病，就不用繼續繳費，也能維持保單的有效性。

如果投保了醫療險及癌症險，那還需要重大疾病險嗎？錠嵂保經解釋，醫療險是針對所有疾病或意外住院，屬於健保不給付的醫療費用（手術、雜費、住院等）保障；癌症險是針對所有癌症，甚至原位癌，提供癌症治療（住院、手術、化療等）保障；重大疾病險是針對保單所列的各種疾病，提供一次性一筆金額給付，可作為因為罹病無法工作的收入補帖。

錠嵂保經進一步指出，當民眾預算有限時，就要考慮三者的投保順序，如依序投保醫療險、癌症險，最後才是重大疾病險。醫療險是必備的；而若家族有癌症病史，癌症險是加值保障的首選；但如果家族中有罹患重大疾病的病史，重大疾病險也可以發揮安心養病的收入補償。

▲重大疾病險新舊版內容差異。（圖／記者楊絡懸製表）

▲重大疾病險新舊版內容差異。（圖／記者楊絡懸製表）

ET快訊
超商「騎樓禁菸」真的來了！雙北實施第1天　12人收罰單、1門
她受困洪水打911爆哭！　被調度員冷回「閉嘴」…1hr後變泡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

重大疾病確診「一次領保險金」！專家建議3大原則…醫療+癌症投保順序曝光

不滿插隊被叭！BMW國道逼車挑釁　他險失控遭追撞...調紀錄器怒檢舉

台灣人超愛越南辣妹洗頭店！ 600元貼身服務舒服到睡著...

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

KTV突襲全是大咖藝人　 信、曾沛慈飆唱《千年之戀》…網跪了！

台灣師傅「9道家鄉菜」征服法國人 上桌秒嗑光讚爆：白飯不夠吃啦！

狐狸辣妹飆慢版《瀟灑小姐》超性感！　開場秀長美腿...劉隽一看設計：聰明的選手

畫面曝光！賓士疑開過頭國道倒車　遭聯結車後方追撞...駕駛被夾慘死

87歲嬤打零工30年存200萬！ 「捐救護車」哽咽：心願達成了...

79歲阿伯駕車失控「暴衝4、5次」　撞自宅+路旁汽車：我有剎車啊～

「阿班」變成寵姑姑魔人　《只有我能喜歡妳》不許你靠近！

重大疾病確診「一次領保險金」！專家建議3大原則…醫療+癌症投保順序曝光

張育成再度先發9棒戰光芒　連續5場先發出賽

桃園第二家　祥富水產火鍋超市中壢SOGO店9/2試營運

體重不是瘦身指標，比例好才是王道！4招小運動辦公室就可做

出席警大83週年校慶　蘇貞昌勉勵以「波麗士」為榮

《大學生了沒》12年同學會全來啦！　陳艾琳挺8月巨肚…袁艾菲台上大閃婚戒

U18世界盃／推測奧川恭伸對中華隊　打線要找突破點

【聲林之王2】 EP2 精華｜屁孩神曲《陷阱妹》燒聲林 洗腦Trap Bae Hold住全場｜林宥嘉 蕭敬騰 周湯豪 陶晶瑩 劉隽 Lulu Jungle Voice 2

保險熱門新聞

重大疾病3大原則…醫療+癌症投..

南山人壽資產總值4.7兆元「淨..

保戶權益大提升！　保單契約撤銷..

遠雄人壽推年輕品牌影片　吸百萬..

「3新」翻轉產險業　明台總座陳..

不幸撞超跑超額責任險才夠賠　全..

不再問業務員　班機延誤理賠上線

一張表懂車禍調解官要看的單據

刷卡買機票送保險　須知道2件事

電銷市場　金控體系人壽占優勢

一張表看懂22家壽險申訴率排行

失能險今年從嚴核保　送件激增

車禍調解達人／讀者問如何推翻鑑..

還買得到失能險保證給付最高24..

更多熱門

相關新聞

南山人壽資產總值4.7兆元「淨值倍增」

南山人壽30日公布，截至今年第2季止，合併新契約保費達1024億元，合併總保費收入達2543億元，稅後淨利223億元，合併資產總值逾4.7兆元，獲利較去年同期成長54%，每股盈餘（EPS）為1.97元。

續掌壽險公會理事長　黃調貴「5大工作重點」曝光

高風險族群買保險訣竅看這裡！

不畏匯損！壽險業前7月大賺1374億創新高

國壽董座黃調貴投身保險業46年　爭取連任壽險公會理事長

關鍵字：

重大疾病險特定傷病醫療險癌症險保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

貧女苦讀上嘉女　教育部長送書桌

兒「人肉核彈」重擊！她痛暈…醫：這器官沒救了

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

軍校生月台立正握拳！長髮妹羞：想搭訕

獨／人夫偷找妹慘染4性病！驚見兒滿頭腫爛

孕妻拒接送醉老公　遭空氣槍連轟

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

屁孩載女友未戴帽　辱警還動手下場超慘

七夕被拍…楊冪爆912官宣新戀情

雙北超商騎樓禁菸第1天　共送出13張罰單

好市多中和店將實施新政策　網推爆

有小孩後不敢住三重蘆洲新莊？爸媽：8+9一堆

安宰賢「一週公開對話」確定放鳥

《德魯納》大結局金秀賢只出現10秒

雞排店打外送員　總部：解除加盟

更多

最夯影音

更多

不滿插隊被叭！BMW國道逼車挑釁　他險失控遭追撞...調紀錄器怒檢舉

台灣人超愛越南辣妹洗頭店！ 600元貼身服務舒服到睡著...

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

KTV突襲全是大咖藝人　 信、曾沛慈飆唱《千年之戀》…網跪了！

台灣師傅「9道家鄉菜」征服法國人 上桌秒嗑光讚爆：白飯不夠吃啦！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面