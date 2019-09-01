重大疾病確診「一次領保險金」！專家建議3大原則…醫療+癌症投保順序曝光

▲重大疾病會產生額外龐大的費用。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

罹患重大疾病或特定傷病，會產生一些健保不給付的龐大花費，如果民眾沒有相關保險，就會造成經濟上的負擔，因此平時就要檢視重大疾病險相關的保障功能。錠嵂保險經紀人建議，重大疾病險可以一次領到一筆保險金，不過要投保之前，也必須先了解3大原則，才能讓每年所繳的保費發揮最大的功效。

錠嵂保經表示，重大疾病項目共計7項，包括腦中風、癌症、心肌梗塞、冠狀動脈繞道手術、重大器官移植手術、慢性腎衰竭（尿毒症）及癱瘓等。保戶買重大疾病險，若罹患以上7項重病，經確診後則可一次領到一筆保險金。

然而，並不是罹患相關重大疾病，就能夠一次拿到保險理賠金；重大疾病險也不單是醫師診斷證明即可，內容還有相當多的規範。錠嵂保經舉例，如心肌梗塞必須「同時具備3條件」，一是胸痛、二是心電圖異常、三是心肌酶的數值異常增高。這3項一定要同時符合，才會被認定是心肌梗塞，因而申請到理賠金。

金管會保險局2016年起放寬了條件，如心肌梗塞只要3項中，符合兩項就可以申請乙型／輕型重大疾病理賠。

錠嵂保經表示，重大疾病險投保之前，必須先掌握3大原則：

1、承保的重大疾病數量越多越好：建議以重大傷病取代或加強傳統的重大疾病保障。

2、注意是否有附約延續批註條款：當保戶因為罹患重大傷病，並且一次領取保險金之後，讓附加在這張主約上的其他附約能繼續有效提供保戶各種保障。

3、注意是否有豁免保費：保戶不幸罹患重大疾病或特定傷病，就不用繼續繳費，也能維持保單的有效性。

如果投保了醫療險及癌症險，那還需要重大疾病險嗎？錠嵂保經解釋，醫療險是針對所有疾病或意外住院，屬於健保不給付的醫療費用（手術、雜費、住院等）保障；癌症險是針對所有癌症，甚至原位癌，提供癌症治療（住院、手術、化療等）保障；重大疾病險是針對保單所列的各種疾病，提供一次性一筆金額給付，可作為因為罹病無法工作的收入補帖。

錠嵂保經進一步指出，當民眾預算有限時，就要考慮三者的投保順序，如依序投保醫療險、癌症險，最後才是重大疾病險。醫療險是必備的；而若家族有癌症病史，癌症險是加值保障的首選；但如果家族中有罹患重大疾病的病史，重大疾病險也可以發揮安心養病的收入補償。

▲重大疾病險新舊版內容差異。（圖／記者楊絡懸製表）