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南山人壽上半年稅後獲利223億元、年成長54%！資產總值4.7兆元「淨值倍增」

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▲▼南山人壽總部 。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽30日公布，截至今年第2季止，合併新契約保費達1024億元，合併總保費收入達2543億元，稅後淨利223億元，合併資產總值逾4.7兆元，獲利較去年同期成長54%，每股盈餘（EPS）為1.97元。

南山人壽公布經會計師核閱後半年報數字，截至今年第2季止，合併稅後淨利為223億元，較去年同期大幅成長54%。南山人壽表示，成長的主要原因是經常性利息收入穩定成長，加上隨市場情況靈活調整股債部位的資本利得，使今年獲利較去年同期成長54%。

資料指出，資產總額及股東權益也持續成長，截至今年年第2季止，資產總值逾4.7兆元，較2018年底成長9%；股東權益（淨值）較2018年底翻倍，成長129%至3209億元，以股本1279億元估算，每股淨值約25.08元。

南山人壽表示，今年上半年合併新契約保費收入共1024億元，主要保費收入動能來自於針對客戶需求陸續推出多檔投資型保單，包括連結目標到期債券基金及類全委投資型商品等，深獲市場青睞。此外，今年上半年度，投資型商品及健康與意外險的銷售業績，也皆較前一年度成長。

至於南山產物，今年上半年的簽單保費收入達25.89億元，較去年同期增加24.9%，動能主要來自於上半年各險種均有成長，其中，旅平險成長達50%，成長最為顯著；車險也有23%成長率。

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