續掌壽險公會理事長　黃調貴「5大工作重點」曝光！IFRS 17接軌將組平台

▲國泰人壽董事長黃調貴連任壽險公會理事長。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

壽險公會30日理監事改選結果出爐，由國泰人壽董事長黃調貴續任壽險公會理事長。會員大會中，黃調貴感謝主管機關對壽險業全方位的支持與協助，也感謝理監事顧問與會員公司的付出與貢獻，選後，他也發表未來保險業工作著重在5大項重點。

1、持續溝通協調：對公會本身職責居於主管機關與產業，及產業間的中間角色，包含政策的建議推動、產業共同問題的解決等，都需要於事前溝通，以提高其效率與產業意見充分表達，達到產、官與消費者三贏局面。

2、協助業務推展：從新保險商品引入建議（指數權益型保險商品、分紅健康險、外幣經營額度等）與新投資標的之尋找（伊斯蘭債券、投資額度的放寬），只要對可提升產業業務推動與提升資金運用效益的議題，積極研議相關建議案，以提高產業興利利基。

3、順利國際接軌：透過引入外商與大型公司接軌經驗，並成立中小型公司接軌小組，帶領產業完成IFRS17接軌計畫與導入相關技術及系統，達成我國國際接軌的目的，提升產業國際水平。

4、提升經營效率：產業面臨新科技，新運用模式的來臨與競爭，對於協助產業建立新的維運模式試辦平台，降低業者開發成本，提升服務效能，產業競爭力與資安防禦能力。

5、正面產業形象：於推動社會企業責任，與公平待客原則等基礎下，辦理商品、資金運用、銷售、保戶服務及理賠，並完成社會關懷等責任，期望能建構壽險產業社會安全制度第三環的使命，提升社會大眾對產業的形象。

▲壽險公會理事長黃調貴（右）與祕書長林金樹選後記者會。（圖／記者楊絡懸攝）

黃調貴也在選後指出，他續任壽險公會理事長，也要擔任業者與主管機關之間的橋樑，很多問題要與主管機關一起溝通與解決，包括IFRS 17接軌問題、推展行動投保、新商品研發與引進、保險業投資、風險控管及公平待客。

首先，壽險公會將組平台因應會計公報IFRS 17接軌問題，解決各大小公司、台資和外資公司的困擾。黃調貴說，像大公司有母公司集團資源，財力和人力較為齊全，能自己應對；但中小型公司就比較辛苦。因此，壽險公會將組成平台，請專業、較大的外商公司協助解決問題，「這是這幾年重要性較高、負荷較重的工作。」

第二，協助公司推展業務，「金融科技」（Financial technology, FinTech）如行動投保、身分認證問題及保單電子化的推動等，整體業者互相幫忙推動而提昇效率。

第三，台灣各家公司都有能力開發創新商品，因此業者可一起合作新商品研發與引進，協助業者和主管機關溝通，讓更多保單服務民眾。

第四，保險業面對的最大投資問題，就是台灣合格投資標的不足，產業了解不足而投資風險過大，因此該如何與主管機關溝通，如何擴大投資面與投資比例，讓業者在財務上更為健全，也確保投資安全及收益率。

第五，強化壽險業風險控管，像是資安問題就是很嚴重的課題，許多方面必須透過資訊解決，因此要花心力投入；主管機關監理強度越來越高，壽險公會也要思考如何協助業者適應，滿足主管機關的要求。

最後是公平待客的原則。金管會近期相當重視金融業「以客為尊」以及微型保險的推動，進一步加強對待客戶的服務，壽險公會也將朝此方向協助業者。

▲黃調貴待人真誠，管理風格出了名的嚴格。（圖／記者湯興漢攝）

此外，針對金管會有意提高新版儲蓄險保單的保證門檻，黃調貴說，各公司的商品和進展都不同，因此會希望先跟主管充分溝通，讓業者也時間適應政策。

壽險公會祕書長林金樹表示，壽險轉型到保障型的速度沒那麼快，也怕會有「保費懸崖」的問題，金管會主委顧立雄為此已經透露讓業者「緩步漸進」，也就是說，壽險業支持政府的政策，但需要時間慢慢轉型，業務員也需要時間調整。

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