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為義大槓上陳菊！楊秋興臉書怒PO「612字長文」狂轟：放狗咬人良心安嗎？

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▲▼楊秋興。（圖／記者洪正達攝）

▲前高雄縣長楊秋興怒批前高雄市長陳菊「放狗咬人」。（圖／記者洪正達攝）

記者戴若涵／綜合報導

高雄義聯集團2017年曾因義大開發案頻頻受阻，與高雄市政府纏訟多年，更提出高達258億的國賠案。日前前高雄市政府國際事務處處長陳瓊華，又在臉書上PO出5大張指稱楊秋興「背骨」的公文，讓他忍不住PO文怒批，「陳菊你良心安嗎？怎麼又放狗咬人？」。

楊秋興日前在臉書重提「義大案」表示，高雄如果沒有佛光山跟義大世界，那國際人士來高雄要去哪裡呢？他指出，「義大世界原本是一個荒蕪的山坡地養不到五戶人家，開發後的義大世界造就上萬個就業機會，對政府每年的稅收超過10億，對地方的貢獻不言可喻」！

他怒批，當時的陳菊政府竟然「政治追殺」，造成業者索賠258億國賠事件，讓義大世界美麗富麗堂皇背後隱藏哀愁，阻礙地方發展，損人又不利己，人神共憤。

▲▼楊秋興槓陳菊。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲陳瓊華在臉書指楊秋興有5張背骨保命公文。（圖／翻攝自Facebook／Chiung-hua Chen）

接著楊秋興矛頭一轉，怒指陳菊的前國際事務處處長陳瓊華用5張「背骨保命公文」低級的詞句企圖替陳菊卸責。另外，他認為，陳瓊華並非建設業務的主管局處，手中怎麼會握有所謂的5張保命公文？「難道這個就是你們在做政治操作政治追殺的手腕嗎？」，他要求陳瓊華將所謂的5張保命公文對外公布，讓外界了解以昭公信。

楊秋興更強調，自己行事一向光明磊落，以前縣長任內沒有任何一位主管被起訴，沒有任何不法，行得正完全不需要什麼保命的公文。

▲▼楊秋興槓陳菊。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲楊秋興臉書PO文。（圖／翻攝自Facebook／楊秋興）

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