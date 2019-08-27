世界夢郵輪卡關高雄5小時　移民署：中華電信斷訊影響非電腦當機

▲停泊高雄的世界夢號郵輪昨天26日因中華電信網路斷訊造成旅客資料無法上船、延遲5個小時始出航。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

停泊高雄的「世界夢號」郵輪26日準備載旅客出海時，因中華電信網路斷訊，導致郵輪業者無法傳輸旅客資料接受檢查；後來移民署要求郵輪業者改以人工方式提供旅客資料備查，旅客於昨天中午12點45分就全數上船，但移民署指出：該公司遲至17點19分開始傳輸名單，移民署加派人力在17點58分審核完畢，使讓該船離境；移民署強調郵輪延遲約5小時肇因中華電信網路斷訊、業者補船旅客資料太慢，絕非署方查驗電腦當機。

移民署指出，世界夢號郵輪原訂13時開航，因中華電信網路斷訊，導致查驗系統無法使用，移民署考量旅運中心等候空間狹小，先採權宜措施自11時30分起陸續讓旅客上船等候。另基於國境安全審查需要，同時請船商依既有規定傳輸旅客名單以進行安全審核，旅客於12時45分全數上船完畢。然該公司遲至17時19分才開始傳輸名單，計有旅客4,339人、船員1,829人，移民署加派人力於17時58分逐一安全審核，確認無禁止出國對象後，放行該郵輪離境。



移民署表示：網路斷訊後即與船商協調，除讓旅客先行上船外，當時便請船商儘速上船旅客資料，署方立場是旅客資料經安全審核後即可開航，惟船商無法提供完整旅客資料，故造成開航時間延後，絕非外傳移民署查驗電腦當機。

►戀愛老司機：重點是眼神

【其他新聞】

►2女國小操場夜跑…司令台前遇惡狼「險遭性侵」！女警攀牆爆氣逮人

►獨／2女夜跑險遭性侵！女警還原「逮狼行動」 霸氣壁咚壓制色男

►內鬼通報17竊電大戶緊急停工 檢警設局邀稽查授課再揭真面目



►招待泰美旅遊可賺10萬？ 運市價3.2億大麻花海洛因磚這下GG了