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遭控包庇色情業者還喝花酒　前蘆洲警巡官逆轉無罪確定

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▲律師，貪汙，收賄。（圖／視覺中國CFP）

▲前警巡官被控收取不正利益包庇業者，逆轉無罪確定。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市蘆洲分局前行政組巡官許銘利，遭檢方指控，涉嫌接受當地色情業者的招待按摩、喝花酒等等，以包庇業者免遭取締。一審遭判刑5年、二審改判刑4年半，但更審卻逆轉改判無罪。案經上訴最高法院，最高法院2日採信更一審見解，判決許銘利無罪確定。

判決指出，許男任職新北市蘆洲分局行政組巡官期間，主管規劃查緝轄內色情行業與賭博電玩，透過居中的洪姓男子牽線，2013年3月到10月間與轄內色情養生館與應召站業者往來密切，並多次接受招待；許男則透過洪男，多次洩漏即將臨檢的消息給予業者。

而檢方認為，他在2013年8月凌晨到某應召站接受按摩，應該要支付3000元，但僅支付2100元，剩下900元由業者招待；隔一個月後，他再到KTV接受業者招待有女陪侍的餐宴，總價約2萬元，也是由業者埋單。檢方認定他收取不正利益以包庇業者，具貪汙罪對價關係，提起公訴。

法院審理時，許男均否認犯行，他主張從未接受按摩招待，到KTV也純粹是受其他同事邀約到場，以為是同事要慶祝他升職，但到場後卻發現有業者在座，禮貌性寒暄一下就離席，沒有任何人提到勤務查緝一事。但一二審法院均不採信，分別將他判刑。

案經撤銷發回後，高院更一審調查後認為，業者在偵審期間的口供不一，無法確認許男是否曾接受色情按摩。另外餐會飲宴部分，許男雖曾到場，但更審法院根據業者的供詞，認為業者當時確實想打好關係，但這純粹為內心想法，當時並未在場明講；另外許男當時應邀出席時，也沒被告知餐會的目的以及與會人員，許男主觀上並不知道餐會目的。更審法院最後撤銷有罪判決，改判許男無罪。案經上訴，最高法院2日駁回檢方上訴，全案確定。
 

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