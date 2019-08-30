新手爸收彌月紅包開心不起來　「存ATM拒收」買手機被控是假鈔

▲唐姓醫師的孩子剛滿月，親友送紅包祝賀，沒想到裡面有假鈔，害唐吃上官司。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北1名唐姓醫師，老婆在年初生產，親友們紛紛包紅祝賀，唐醫收了數萬元現金，拿去ATM存款，但是其中4張千元鈔一直存不進去，唐乾脆拿去繳電話費，順便辦新手機，結果被通訊行員工發現是偽鈔，新手爸爸拿紅包開心去換手機，卻被依行使偽造貨幣罪送辦，台北地檢署調查後認為，唐對拿到假鈔毫不知情，30日處分不起訴。

▲唐姓醫師原本要把紅包都拿去存起來，但是ATM拒收其中4張千元鈔。（示意圖與本案無關／記者劉昌松攝）

據了解，唐姓醫師的老婆在2019年3月間生產後，直接住進坐月子中心，親朋好友知道月子中心花費不少，都包了不小的紅包，但是因為費用早已付清，唐姓醫師一時間也用不上這數萬元紅包，決定拿去ATM存錢。

但是有4張千元鈔一直被機器吐回，唐醫想想可能是鈔票太舊或者有污損，此時想起還有1千多元的電話帳單沒繳，唐醫舊去通訊行，順便換個新機3千多元，剛好就把4張千元鈔拿去付掉。

▲通訊行員工發現紙鈔怪怪的懷疑有假而報警。（資料照與本案無關／記者黃孟珍翻攝）

通訊行員工收錢後就發現，紙鈔觸感有點怪，直接用店內的簡易驗鈔燈一照，發現是偽造，松山分局獲報後，將唐依行使偽造貨幣罪嫌送辦。

唐到案後喊冤，仔細說明經過，但已經無法分辨這4張鈔票是誰給的紅包了，檢察官調閱唐的帳戶記錄，確實有ATM存款紀錄，認為唐若是明知而故意使用偽鈔，應不會在ATM拒收後，直接拿去通訊行消費，因此處分不起訴。

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