床戰完14歲少女就買機票落跑　「起飛30分鐘前」座位上驚險逮到性侵犯！

▲英國警方順利在起飛前逮到犯下性侵案件的男子。(圖/翻攝自Twitter/SurreyPolice)

記者李振慧/綜合報導

英國倫敦一名男子犯下性侵少女的案件後,企圖搭機逃往衣索比亞,幸好少女的母親及時報案,警方連續28小時全力追查下,驚險在飛機即將起飛前30分鐘,於座位上逮捕到兇嫌。男子因與未成年者發生性關係,最後被判入獄6年。

34歲男子賈馬克(Diiriye Ali-Jamac)今年初以Diddie的暱稱,在Whatsapp上結識一名14歲少女,後來更邀約對方與他到旅館發生性關係。少女的母親4月28日發現女兒失蹤後立即報警,警方隔日便在豪恩斯洛火車站(Hounslow railway station)找到少女。

警方雖然從少女口中得知,她曾與一名陌生男子發生性關係,但由於她不知道事發地點、也不知道對方真名,只能根據手機自拍照找到旅館,再根據飯店附近的監視紀錄器追查男子線索,連續追查28小時後,終於在5月2日查到犯案男子就是賈馬克,並且發現對方已於5月1日買好了機票準備逃往國外。

警方緊急趕到倫敦希斯洛機場,在一班預計飛往衣索比亞的航班上,順利於起飛30分鐘前發現賈馬克。從警方公布的影片可看到,警方抵達現場時,坐在座位上的賈馬克已經繫好了安全帶,只差一步就可以逃往國外,看到警察的時候一臉驚訝,他本月1日認罪後,依3項性侵罪名於19日正式判刑。

This footage was taken by our @MPSHeathrow colleagues as they arrested 34-year-old Diiriye Ali-Jamac on a plane to Ethiopia (with a one way ticket), four days after he'd had sex with a 14 year old girl.



Here's how we caught him...#Thread pic.twitter.com/secpwEFwvi