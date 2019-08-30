床戰完14歲少女就買機票落跑　「起飛30分鐘前」座位上驚險逮到性侵犯！

▲英國警方順利在起飛前逮到犯下性侵案件的男子。（圖／翻攝自Twitter／SurreyPolice）

記者李振慧／綜合報導

英國倫敦一名男子犯下性侵少女的案件後，企圖搭機逃往衣索比亞，幸好少女的母親及時報案，警方連續28小時全力追查下，驚險在飛機即將起飛前30分鐘，於座位上逮捕到兇嫌。男子因與未成年者發生性關係，最後被判入獄6年。

34歲男子賈馬克(Diiriye Ali-Jamac)今年初以Diddie的暱稱，在Whatsapp上結識一名14歲少女，後來更邀約對方與他到旅館發生性關係。少女的母親4月28日發現女兒失蹤後立即報警，警方隔日便在豪恩斯洛火車站(Hounslow railway station)找到少女。

警方雖然從少女口中得知，她曾與一名陌生男子發生性關係，但由於她不知道事發地點、也不知道對方真名，只能根據手機自拍照找到旅館，再根據飯店附近的監視紀錄器追查男子線索，連續追查28小時後，終於在5月2日查到犯案男子就是賈馬克，並且發現對方已於5月1日買好了機票準備逃往國外。

警方緊急趕到倫敦希斯洛機場，在一班預計飛往衣索比亞的航班上，順利於起飛30分鐘前發現賈馬克。從警方公布的影片可看到，警方抵達現場時，坐在座位上的賈馬克已經繫好了安全帶，只差一步就可以逃往國外，看到警察的時候一臉驚訝，他本月1日認罪後，依3項性侵罪名於19日正式判刑。