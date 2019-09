奔牛活動遭恐怖公牛狂撞　他驚嚇目睹52歲男慘死：頭快被扯斷了

▲一名男子慘遭公牛活活撞死。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

西班牙一奔牛活動傳出撞死人事件,一名52歲男子近來參加卡斯特利翁省(Castellon)當地節慶活動時,人站在觀眾區保護鐵籠附近的他,突然遭一公牛攻擊,在眾人面前被公牛用牛角多次猛烈撞擊慘死,還有目擊者指出,他看到男子的頭差點被甩斷,場面十分可怕。

這起事件發生在瓦倫西亞自治區卡斯特利翁省Cristo de l'Alcora奔牛活動的最後一日,來自拉瓦利杜伊克索鎮(Vall d'Uixo)的52歲男子,當憤怒的公牛跑到附近時,他雖然人已退到保護鐵籠附近,卻仍被公牛盯上,整個人慘被牛角多次頂撞,一下被撞至鐵籠的欄杆、一下又被拋至半空,導致全身多處重傷,包含頭部流血以及大腿動脈撕裂。

一名目擊者驚嚇表示,「我看到了,這太可怕了,他幾乎慘被斷頭,這個景象讓我的肚子都絞痛了起來」,還有一名網友表示,「這是我多年來第一次看到這麼可怕的攻擊,我的腳還在顫抖。」據了解,涉案的慶祝活動使用了18頭牛,吸引上千民眾參與,直到這起致命事件發生前,僅發生一起民眾受輕傷事件,目前當局已暫停其餘的慶祝活動,並向受害人以及家屬獻上哀悼。

