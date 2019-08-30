　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

等8年居然收到「螞蟻大」超迷你鑽戒　準新娘崩潰po網：這存錢買的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

等8年居然收到「螞蟻大」超迷你鑽戒　準新娘崩潰po網：這存錢買的？（圖／翻攝自Reddit）

▲女子十分不滿意她的求婚鑽戒。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子等了8年終於等到男友求婚，然而收到的戒指鑽石卻讓她覺得太小，令她忍不住上網抱怨，並po出鑽戒照片希望大家能幫忙評評理，「他說這是他特地存錢買給我的，如果我說我不想要這麼小的鑽石，會顯得我太市儈嗎？」在網上掀起論戰。

這名準新娘13日在Reddit上發文表示，「我們在一起8年了，彼此有共識討論要結婚已經3年，這是他說他用積蓄買給我的戒指，我如果嫌這個鑽石太小，會顯得我很拜金嗎？」只見照片中，女子秀出她的鑽戒，金色的指環上，有一顆克拉數較小的迷你鑽石。

女子的貼文立刻在網路上引來200多條討論，有網友毒舌回覆，「我想這個尺寸很適合螞蟻」、「它看起來非常『極簡現代風』」、「這是我看過最悲傷的戒指，我不是一個拜金的人，但它根本不好看」、「我絕對不會戴這個鑽戒，不是因為它很小，而是完全不符合我的品味」。

還有網友認為，「隨便找都可以買到更好的款式，他只是做出了最便宜的選擇，對我來說，他在感情各方面可能也都是便宜行事吧」。不過也有人幫男友講話，「這個戒指他還需要特別存錢去買，可見婚禮預算已經超過他所能負擔的了」、「其實我還滿喜歡這個戒指的風格，收到會滿開心的」。

ET快訊
半夜呻吟聲超大！妹子驚「內褲噁男站門外看片」還留藏頭情詩
嘉義槍擊案3F房客持「長槍」猛轟！下秒衝1樓挾持　他混亂中逃
租屋女2個月電費噴7000！她到陽台看電錶超多線　房東6字回
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

答應男友天天揹毛小孩掃街　正妹清潔員「超萌背影」讓她爆紅！

半空中「降落傘突然故障」　鏡頭直擊跳傘男恐怖撞崖右腳詭異扭曲

11歲女童遭流浪狗瘋狂噬咬　10多處咬傷...滿頭是血慘縫100針

動物園犀牛突然抓狂！　工作人員搭車慘變「玩具」恐怖撞倒又翻又滾

比按喇叭還有用！他機車龍頭裝「10顆雞蛋」　專門蛋洗違規司機

2男遭閃電擊昏...熱心村民用「古療法」救人　他反被大量牛糞悶死

人夫上山打獵反被獵殺　妻子搜尋2天發現他身中6槍倒斃叢林內

恐怖逆子喝醉討錢失敗「抄斧頭砍死媽媽」！挖出大腦炸來吃

她和枕邊人吵架獨立帶3孩　半年後「全村最華麗婚禮」…主角竟是老公！　

美頻對GSOMIA終止喊失望　南韓外交次長召見美大使警告：請自制

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

男選手在王力宏面前挑戰《愛錯》　原唱虧李榮浩：你想刁難他還是怎麼樣

爆新鮮牛肉湯、香甜虱目魚粥 老司機帶你吃透台南私房美食

人夫上山打獵反被獵殺　妻子搜尋2天發現他身中6槍倒斃叢林內

恐怖逆子喝醉討錢失敗「抄斧頭砍死媽媽」！挖出大腦炸來吃

她和枕邊人吵架獨立帶3孩　半年後「全村最華麗婚禮」…主角竟是老公！　

美頻對GSOMIA終止喊失望　南韓外交次長召見美大使警告：請自制

睽違近27年！日本7月「失業率2.2%」創新低　就業人數破6731萬

喀什米爾村民遭虐！「雙腿全變紫黑色」…3種凶器曝光　印度軍方：不實謠言

受夠伊朗胡鬧！歐盟求美伊「好好坐下來」談核協議　川普：準備好了

佛州全境緊急狀態！「怪獸多利安」直撲　CNN：佛州東岸30年最強颶風

等8年居然收到「螞蟻大」超迷你鑽戒　準新娘崩潰po網：這存錢買的

大馬美魔女身中14刀塞行李箱…嫌疑男友也遭虐殺　驚悚雙屍案抓到兇手了

大學畢業生求職碰壁「獨坐賣場抱頭大哭」　警追200公尺送暖

每天限量23碗！三重神秘拉麵飄蒜香　還有1公分叉燒、和牛貢丸

超美玫瑰伯爵戚風蛋糕、小塔甜點　7間好吃又好拍的餐廳

Skype為果粉打造訊息、影音新功能　還可分割聊天介面

起底「吳亦凡正妹新歡」是鹿晗女友學妹！秘戀證據曝光　「皮卡丘」曖昧傳情

世籃賽／華克不在乎外界質疑美國隊　波波維奇更不擔心

犀牛寶寶從母姓…「騷癢癢」爽到尾巴捲起：力道OK！

台灣人從小就「習慣喝熱水」！　連日本人都納悶…網：結果一堆食道癌

遭指「大哥的女人」　張淑晶怒告周刊…嘆「爸爸想安樂死」

樓下情侶又吵架！　八卦2狗「興奮衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

國際熱門新聞

13歲男童當爸樂歪　10年後現..

23歲學霸校內跳樓...15樓..

收國安局贈禮　FBI逮台裔研究..

電子菸引「嚴重肺病」持續蔓延

17歲櫻花妹援交懷孕　丟河邊慘..

女友婚前車禍亡　他靈前獻唱惹哭..

日超商推105元黑糖珍奶半天就..

美雪乳直播主　遭惡客以辣照勒索

同組號碼簽20年　加國男子中1..

FBI逮捕台裔研究員：收台官員..

即／美國西岸外海發生6.4地震

全球安全城市台北排第22　香港..

薩諾斯？南極驚見巨型外星人臉！

自閉兒搭機躁動　全機出動幫忙

更多熱門

相關新聞

旁辦喪禮她穿比基尼閒坐　家屬多次請求都不走

喪禮上的一舉一動都要非常注意，免得一不小心就會得罪家屬。網上有人分享了一張照片，只見大家都穿著黑色正裝來參加喪禮，左下角卻有一位身穿豹紋比基尼的女子坐在地上，完全沉浸在悠閒的日光浴中。兩方形成巨大的反差，讓許多網友都覺得該女子不該如此「自私」。

離派出所才100m！2男掏槍搶千萬鑽戒　警逮5人

赴男友約！她2天後變「無腿浮屍」

女大生一張照片測敷衍度　男友傻回9字慘了

「天菜收割機」蕭亞軒10大戀愛守則

關鍵字：

鑽戒戒指鑽石新娘求婚男友Reddit

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2天

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市警戒」

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關版

13歲男童當爸樂歪　10年後現況曝

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝光

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲慘情況曝

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救！

沒戴口罩騎機車40年！夫妻雙雙罹肺癌

氫氟酸濺腿亡　慟：年輕生命消逝

苑裡鬼門關大夜市　出現恐怖人龍！

影／短髮妹「狂甩」她8個耳光　還嗆：哭X小啦

她遭甩20耳光　13人全被送辦

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

千金床戰水電工！冷氣壞了客廳直接脫

更多

最夯影音

更多

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面