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勇父救女兒「遭砍3刀」！忍痛奪刀反殺歹徒　纏訟4年終獲判無罪

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▲▼家庭、暴力、打架、吵架、巴掌、耳光、虐待（圖／CFP）

▲勇父救女兒「遭砍3刀」，忍痛奪刀反殺歹徒，法院判決無罪。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸貴陽市一名李姓男子2011年為了拯救被歹徒劫持的女兒，遭到歹徒「狠砍3刀」後奪刀瞬間反殺對方，事後因為「殺人事實明確」遭當地檢察院提出公訴。案件經過4年纏訟後，當地法院認為，李男出於救女兒、救自己的目的，才會對被害人（歹徒）進行正當防衛，因此判決李男無罪、不承擔民事賠償責任。

綜合大陸媒體報導，李男2011年11月15日凌晨在家等待女兒下班回家，突然間他聽見樓下有女子在高聲求救，窗台看下去才發現是女兒遭歹徒持刀脅持，他立刻拿了一把菜刀衝下樓要救人，但他的菜刀第一時間就被對方打飛，隨即被瘋狂的歹徒連砍3刀，導致他的臉部、手部及頭部多處受傷。

儘管李男身中數刀已經重傷，他仍強忍疼痛並奪取對方的刀，接著反殺刺入歹徒的胸部，導致歹徒當場就死亡，隨後他也失血過多昏迷，所幸送醫後順利保住性命。

▲▼父親為救女兒被連砍三刀奪刀反殺歹徒被判無罪。（圖／翻攝自看看新聞）

▲爸爸為了救女兒，「身中三刀」忍痛奪刀反殺歹徒。（圖／翻攝自看看新聞）

案件發生後，貴陽市雲巖區人民檢察院認為，李男故意傷害他人身體，致人死亡犯罪事實明確，因此向雲巖區人民法院提出公訴，針對故意傷害罪追究其刑事責任。李男的辯護律師傅永盛認為，李男是出於保護女兒、保護自己的生命安全，才會意外殺死被害人，但這應屬於正當防衛。

李男女兒（下稱李女）的曾姓同事證稱，她與李女深夜一起下班回家，突然間手持砍刀的歹徒就朝他們衝過來，一邊跑還一邊高喊「砍死你們」等語。另外2名目擊者則表示，李男被歹徒攻擊頭部，身中三刀後才選擇反擊，儘管李男下樓時帶有一把菜刀，但在事件中並沒有率先使用菜刀。

▲▼父親為救女兒被連砍三刀奪刀反殺歹徒被判無罪。 （圖／翻攝自看看新聞）

▲傅永盛律師表示，李男是為了救女兒、救自己，才會對歹徒進行正當防衛。（圖／翻攝自看看新聞）

傅永盛律師表示，李男當時也因為重傷送醫急救，傷勢經鑑定為右側顳頂部右側面部皮膚裂傷、右側頂骨骨折、右側頂部硬膜外血腫及顱內積氣等，上述皆屬於重傷等級的傷勢，由此可見歹徒下手之凶狠，強調李男是為了救女兒、救自己，才會對歹徒進行正當防衛。

案件審理歷時4年有餘，從2011年底一路審到2016年，期間檢方一度因為證據不足決定不起訴，但因為死者（歹徒）母親不斷向上反應和申訴，才使得該案件繼續走上審判程序。當地法官考量各樣事證後認為，李男行為應屬於正當防衛，因此判處李男無罪，不必承擔民事賠償責任。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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