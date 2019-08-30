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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

賀！ETtoday獲平冤協會年度新聞獎　盼蒙冤者早日洗刷冤屈！

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▲2019年台灣冤獄平反協會年度論壇及平冤新聞頒獎。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣冤獄平反協會理事長葉建廷（左）頒發2019年度平冤新聞獎。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

台灣冤獄平反協會30日公布「2019年平冤年度新聞獎」，由ETtoday法律雲新聞團隊製作的「漁民林進龍運毒案無罪判決遭撤銷發回　恐成新冤案」獲得多媒體類即時新聞佳作獎，頒獎的平冤協會理事長葉建廷指出，目前刑事鑑定科學仍有許多疏漏之處，盼望藉由這些新聞，能減少台灣的冤錯案件。

平冤協會指出，今年的平冤年度新聞獎為第四次舉行，本屆的投稿件數為歷年最高，顯現媒體愈漸關注冤案相關報導。每一份報導對於冤案當事人及其家庭來說都是很重要的支持力量，更是促使大眾看見冤案的契機。

而ETtoday法律雲新聞團隊製作的報導「漁民林進龍運毒案無罪判決遭撤銷發回　恐成新冤案」，描述在小琉球開設漁船公司的林進龍，10年前接到小學同學林金群電話，承諾對方到碼頭拿一箱DVD，不料裡面竟藏了近6公斤海洛因，林進龍因此遭判刑18年定讞。全案於去年4月間再審，改判林進龍無罪，檢方上訴，最高法院審理後，今年初撤銷林進龍的無罪判決，發回高雄高分院更審。

當時林進龍接受ETtoday專訪時，想到這些年來的冤屈，他只想勸勸法官、檢察官，多用點同理心，聽聽被告的說詞；多用點同理心，再查查相關的證據，千萬不要「別人的孩子死不完。」不要再讓有冤屈的人，受這樣的苦。

而ETtoday法律雲新聞團隊由筆者代領獎項，致謝詞時也提到，「目前台灣的冤錯案件還很多，受冤枉者也很多，衷心盼望我們的報導，能喚起社會大眾對冤錯案件的重視，以減少冤錯案件的發生，蒙冤者也能早日洗刷冤屈。」


 ▼台灣冤獄平反協會2019年度平冤新聞獎，ETtoday法律雲新聞團隊獲獎。。（圖／記者林敬旻攝）

▲2019年台灣冤獄平反協會年度論壇及平冤新聞頒獎。（圖／記者林敬旻攝）

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