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美工刀鋸頸殺死妻子　狠心男不敢自殺判無期徒刑定讞

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▲▼美工刀。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲彰化王姓男子美工刀殺妻，判無期徒刑定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

彰化縣男子王中佑，與妻子結婚2年餘，因不斷家暴，妻子提出離婚還帶著1歲幼子躲回彰化娘家，王男竟在去年初衝進娘家，以美工刀切鋸妻子頸部，妻子頸動脈、氣管都被割斷身亡。王男犯案後逃到橋上，卻又沒勇氣跳河自殺，最後遭逮。最高法院審理後，30日依照「家暴殺人罪」判處無期徒刑定讞。

判決指出，王男（35歲）與許姓妻子（時29歲）原為同事，後因辦公室戀情而結婚，但當時因為家人反對，2人最後登記結婚，未公開宴客。婚後育有1子，但結婚2年多來，外型陽光的王男私下卻疑似經常對妻子家暴，許女一開始選擇隱忍，最後終於提出離婚，並帶著兒子躲藏到彰化娘家。

王男情緒失控，案發當天上午10點多，從台中市開車趕到許女娘家，開門後衝上2樓與許女吵架，並抓著許女頭髮拖到1樓客廳與飯廳間，持預藏美工刀朝許女脖子切下，並來回鋸割多下，許女頸動脈、氣管都被切斷，狂噴鮮血，當場死亡。

許女妹妹目擊慘況，拿手機蒐證及並制止王男殺人，王男行兇後撲上去勒頸欲滅口，幸好被害人掙脫逃出，王男也隨即逃逸。但他逃亡6小時後，被警方發現他在台中大肚區的萬興路福德橋上來回踱步，警方一擁而上逮捕他，他雖然坦承殺妻但卻沒勇氣自殺。檢方聲押獲准，並依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一二審法院審理後，均將他判處無期徒刑。其中二審台中高分院認為，王男因發現妻子的包包中有旅館住宿發票及口服避孕藥包裝盒，又發現妻子手機中有不明人士的曖昧對話，懷疑妻子因外遇才會想要離婚，最後因暴怒而殺害妻子。但因為王男始終認罪，在押期間抄寫佛經懺悔，法院認為他並非窮凶極惡之輩，若經相當期間入監矯正，尚有再社會化之可能，因此判處他無期徒刑。案經上訴第三審，最高法院30日駁回上訴定讞。

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