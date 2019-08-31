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馬英九遭控學運殺人案可望獲判無罪　三中案下場硬仗

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圖文 / 鏡週刊

前總統馬英九遭控在2014年太陽花學運中下令驅離占領行政院群眾，造成群眾受傷，涉及殺人等罪，台北地院今（30日）傳喚他出庭，馬英九強調自己無罪，因學運時的勸離或驅離不必由總統下令，預料馬英九在此案中可輕鬆過關獲判無罪，但他另遭控三中黨產背信案，預計在9月16日首度傳喚他出庭，預料將會是場硬仗，馬英九與律師團都嚴陣以待。

前總統馬英九去年7月遭起訴涉賤賣國民黨產三中案，台北地院經過1年多審理，同案共犯張哲琛、汪海青等人已審理完畢，馬英九涉案部分最後登場，訂於9月16日全天審理，由於2006年國民黨開會時的關鍵會議錄音檔中，當時身兼黨主席的馬英九明知買主中時董座余建新「阮囊羞澀」，卻仍執意完成三中案交易，連他否認曾提過的「回饋說」也被清晰錄下，如何在三中案中脫身，預計將會有一番激辯。

馬英九今天出庭表示，本案發生在2014年3月，當時參加太陽花學運的幾百個學生在3月18日晚上衝進立法院占領議場24天，要求行政院撤回函送立法院備查的《兩岸服務貿易協議》，並制定《兩岸協議監督條例》，他在3月23日上午於總統府召開中外記者會，肯定年輕人關心國事、勇於參與的熱情，但認為實踐民主不必以犧牲法治與社會秩序作為代價。

馬英九指出，當天晚上，數千群眾以暴力方式，違法闖入行政院，他們破壞門窗，進入一、二樓辦公室，準備占領後阻撓第二天公務員上班，以癱瘓中央政府，馬英九說，這在任何民主法治國家都無法容忍，政府絕對有責任勸離或驅離，以維護國家最高行政機關安全與社會秩序，這是合法、必要、而且符和多數民意期待。

對於這些群眾，馬英九強調，當時台北市警察局主動依法勸離或驅離，以恢復行政院的安寧秩序，是正確的作法，符合警察機關處理群眾事件的標準作業程序（SOP），並不需要由總統下令，但對他提告的自訴人周榮宗指控我當時下令行政院長江宜樺以武力驅離群眾，造成民眾受傷流血，所以構成殺人未遂等犯罪，馬英九說這完全不是事實，他強調：「我無罪。」


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