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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

科學證據在刑案中真的不可推翻？2019平冤論壇說清楚

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▲▼法庭,法官,法槌（圖／取自免費圖庫CC0）

▲2019年平冤論壇，即將在30日舉行。（圖／取自免費圖庫CC0）

記者吳銘峯／台北報導

DNA鑑定、兇刀刀痕比對、鞋印比對等等科學證據，在刑事案件中越來越重要。但科學發展目前仍有極限，司法科學仰賴的鑑定、科學證據，並非就是絕對正確的證據。台灣冤獄平反協會即將在30、31日，於台灣大學法律系澤霖館國際會議廳中，舉辦2019年平冤論壇，以「鑿刻巨石：司法科學與冤案救援」為主題，將探討司法科學有可能出現的錯誤。

本次平冤論壇將邀請曾任我國法醫研究所所長的李俊億教授，擔任開幕演說。第一個子題為：在NAS報告後，美國的司法科學發展政策，以2009美國國家科學院( National Academy of Science)報告為基本，談論近年關於科學鑑定錯誤的檢討聲浪。第二個子題為強化科學證據，偵查證據與審判證據之別，邀請台大法律系王皇玉教授，與專精刑事鑑定科學，並在多個大專院校教授鑑定科學的李承龍教授，發表演說。

第三個子題談到指認瑕疵與改革，將邀請台灣高等法院錢建榮法官，與多位律師共同參與圓桌論壇，說明實務上對指認程序遇到的問題與改善方式。第四個子題則邀請刑事辯護律師學會理事長、尤伯祥律師，與美國懷俄明州退休檢察官Matt Redle，共同討論刑事辯護律師應該知道的司法科學。

第五個子題邀請台灣高等檢察署檢察官陳幸敏，講論檢察官就刑事證據的調查與說明。最後一個子題則是圓桌論壇，邀請曾經審理內湖女童小燈泡命案的法官、司法院刑事廳副廳長吳秋宏，與多名律師共同討論鑑定制度之改革。最後則由台灣冤獄平反協會理事長葉建廷，發表閉幕演說。

本次平冤論壇還有美國名作《認錯：性侵受害人與被冤者的告白》的翻譯新書發表會，另外沉冤許久，終於獲得平反的蘇炳坤，也拍攝紀錄片「何處惹塵埃」，將在這次論壇中首映。

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主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：10/26（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
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