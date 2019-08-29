　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

打斷直播主手腳！包龍星先PO文怒轟...15hrs後發「126字聲明」：做了不良示範

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲吳小哲爸爸、表姊直播透露他的傷勢。（圖／翻攝自臉書／吳小哲探險台）

▲直播主吳小哲遭鐵棍痛毆傷勢相當嚴重。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者吳奕靖／屏東報導

直播主吳小哲27日晚間直播到一半時，遭人押走毆斷手腳棄置公園，28日凌晨3時才被警方尋獲緊急送醫搶救。由於他曾與綜藝天王吳宗憲同框直播，網路人氣飆升，事件曝光後，引發社會關注。警方循線逮人，發現涉嫌傷人的3男隸屬於「包龍星」直播台，疑因吳小哲自立門戶結下心結。包龍星28日才在臉書PO文怒轟網友「亂帶風向」，事隔一日卻被打臉，緊急發出126字聲明道歉。

吳小哲27日晚間直播到一半突然消失在鏡頭前，讓不少粉絲感到相當擔心，趕緊到臉書社團「屏東小鎮資訊」中發文詢問情況，數小時過後，臉書粉絲專頁「吳小哲探險台」發文指出，吳小哲遭3人押走打成重傷，被發現時，腳底遭磨破、全身是血、手腳全斷。

▲▼ 直播主遭擄案。（圖／記者李唯甄翻攝）

▲直播主吳小哲直播到一半遭人強押上車帶走。（圖／記者李唯甄翻攝）

警方調閱監視器畫面，28日深夜11時20分將3人逮捕歸案。根據警方調查，吳小哲原先與「包龍星」直播台為合夥關係，之前因經營理念不合多次發生口角拆夥，疑似因吳小哲另起爐灶，雙方生了嫌隙，洪男才會率眾毆打吳小哲報復。另外，3嫌還涉其他聚眾暴力案件，目前全案朝組織犯罪擴大偵辦中。

而包龍星直播台在事件爆發後，被網友點名，28日晚間還在臉書上發文表示，「這個真的社會病了，一直亂帶風向連家人也一起備受傷害，今天你們終於要對你們說的話付出代價嘍！」，豈料，卻被發現動手的3名凶嫌隸屬於包龍星，當場打臉。

事隔僅15小時，包龍星急發出126字聲明指出，「聲明啟事：對於這次直播糾紛所衍生的事件，很抱歉X哥做了不好的示範，並於昨晚21時主動至屏東縣警察局東港分局偵查隊到案說明，目前一切交由司法來裁決，而相關細節相信一定很多親友想了解，等待方便時間賢哥會親自開直播對大家說明內容與過程，感謝所有關心的親友，抱歉、對不起讓大家擔心了」。但網友並不領情，留言處罵聲不斷。

▲▼ 包龍星發出126字聲明 。（圖／翻攝自Facebook／包龍星直播網）

▲PO文才隔15小時，包龍星直播網態度大轉變。（圖／翻攝自Facebook／包龍星直播網）

【更多新聞】

狠斷手腳原因曝！直播主疑背骨開台搶生意...「包龍星」3煞暗夜強押鐵棍狂毆

還原追車過程！毒蟲鑽縫+逆向　勇警一路鳴警笛：停車...他「惡意衝撞」害命

才剛拍完婚紗照...員警「取締酒駕」猛撞安全島！頭部重創亡　父母急奔醫院

ET快訊
韓國瑜直播失言！「鳳凰飛走了，進來一堆雞」歧視移工
汐止警殉職…戰友列隊敬禮！淚崩喊：定岳，任務結束一路好走
30歲銀行副理失蹤！好友洗照片「見驚悚一幕」　廟公：被帶走了
飛機降落椅背不扶正！空姐「一句話」霸氣嗆爆黃安
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園大坡溪驚見「血流成河」 環局查原因超瞎：小孩打翻染料

汐止警殉職...戰友列隊敬禮！見靈車抵分局　淚崩喊：定岳，任務結束一路好走

「我現在連死都不怕了」不滿同居女友要分手　她傳恐嚇訊息挨告

家暴夫「欲見妻子遭拒」9樓頂揚言輕生　警耐心勸說挽憾事

快訊／師大商圈火警！泰順街空屋「濃厚黑煙」狂竄...里長路過嚇壞急報警

剝蚵滿手繭！汐止勇警雙親「拉拔3兄妹長大」忍淚向蚵農請假　見兒最後一面

大創案偵結「黃偉哲未涉入」　辦公室主任收3千萬真的有做事

「是爸爸養我們養到去世」　67歲母住院討錢被3子女打臉

新北警局長陳檡文訪金山警分局　籲「安全第一、不勉強追車」

「定岳，快回家」...汐止勇警殉職！家屬淚灑事故地點　現場僅留乾涸血跡

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

約克夏遭拖行20m「痛苦翻肚」　家屬道歉：有急事出門忘記了

剛拍完婚紗！警取締酒駕撞安全島 頭部重創亡...父母急奔醫院

《我們與惡的距離》金鐘54內戰　14項入圍！吳慷仁.賈靜雯搶影帝后

《我只喜歡你》程由美來挑戰「聲林2」　23歲張芮僑：我想站在舞台上唱歌

桃園大坡溪驚見「血流成河」 環局查原因超瞎：小孩打翻染料

汐止警殉職...戰友列隊敬禮！見靈車抵分局　淚崩喊：定岳，任務結束一路好走

「我現在連死都不怕了」不滿同居女友要分手　她傳恐嚇訊息挨告

家暴夫「欲見妻子遭拒」9樓頂揚言輕生　警耐心勸說挽憾事

快訊／師大商圈火警！泰順街空屋「濃厚黑煙」狂竄...里長路過嚇壞急報警

剝蚵滿手繭！汐止勇警雙親「拉拔3兄妹長大」忍淚向蚵農請假　見兒最後一面

大創案偵結「黃偉哲未涉入」　辦公室主任收3千萬真的有做事

「是爸爸養我們養到去世」　67歲母住院討錢被3子女打臉

新北警局長陳檡文訪金山警分局　籲「安全第一、不勉強追車」

「定岳，快回家」...汐止勇警殉職！家屬淚灑事故地點　現場僅留乾涸血跡

桃園大坡溪驚見「血流成河」 環局查原因超瞎：小孩打翻染料

12強／旅美多人再討論！王維中、張奕、王柏融參賽機會大

獨家／AI初次見頑童超糗　硬派3人幫提行李：我秒變粉絲

便秘問題不能拖！四招讓孩子的「嗯嗯」更順暢

「進來一堆雞」又失言！　韓國瑜三度解釋：我屬雞就想到雞

Uber Eats獎勵「週週變」外送員火大：惡劣，根本逼人走

小英總統台南競總即將開張　力拼2020總統連任立委全壘打

台股站上月線！　收盤上漲28點

拉國外旅客！交部提花東包機「獎助5成地勤費」　拚10月上路

勞動部：大同集團應好好處理華映財務狀況　若大量解僱會協同桃園市府合作處理

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

社會熱門新聞

萬華街友包包驚見400萬現鈔　..

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR..

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞..

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝..

31歲汐止警剛拍婚紗殉職　女友..

才剛拍完婚紗照！員警「取締酒駕..

即／影片曝光！汐止警追酒駕　撞..

包龍星3煞斷手腳原因曝！直播主..

更／毒蟲害死警　拒檢騎士移送

砸300萬當「乾爹」被放生　他..

遭疑是毆斷吳小哲手腳惡煞　包龍..

即／爆料韓國瑜外遇生女　北檢起..

口紅塞袋子稱忘結帳　女獲判無罪

還原追車過程！勇警暴吼：停車　..

更多熱門

相關新聞

吳小哲「躺死人棺材吃肉粽」爆紅！80萬人嚇呆

直播主吳小哲27日在臉書直播，中途遭3位不明人士拖走，被發現時手腳都被打斷，嚴重可能要截肢。不少人好奇吳小哲身分，他過去拍的影片都是以靈異為主，因為「躺在棺材上吃肉粽」爆紅，衝破目標人數還直接躺進去，而在被斷手腳前，他還和吳宗憲一起直播，人氣非常可觀。

包龍星3煞斷手腳原因曝！直播主疑背骨開台搶生意

還原追車過程！勇警暴吼：停車　毒蟲惡意衝撞害命

遭疑是毆斷吳小哲手腳惡煞　包龍星發文被洗版

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞落網

關鍵字：

屏東直播主毆打吳小哲包龍星

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

睡了40名高官狂升職！校花副市長認罪

美食社團嗆「不付300就關店」

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR」淚崩

快刪！下載破億的知名安卓App遭爆有特洛伊木馬

「95加300」駕駛堅持不熄火　女員工放大絕終妥協

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞落網

女星「緊擁2月兒倒地」遭武術教練老公暴打！

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝光

30歲男登山離奇消失！好友洗出照片嚇傻

31歲汐止警剛拍婚紗殉職　女友一聽呆滯

今起變天周五六全台防大雷雨　「下周成颱機率高」

更多

最夯影音

更多

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面