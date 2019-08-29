打斷直播主手腳！包龍星先PO文怒轟...15hrs後發「126字聲明」：做了不良示範

▲直播主吳小哲遭鐵棍痛毆傷勢相當嚴重。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者吳奕靖／屏東報導

直播主吳小哲27日晚間直播到一半時，遭人押走毆斷手腳棄置公園，28日凌晨3時才被警方尋獲緊急送醫搶救。由於他曾與綜藝天王吳宗憲同框直播，網路人氣飆升，事件曝光後，引發社會關注。警方循線逮人，發現涉嫌傷人的3男隸屬於「包龍星」直播台，疑因吳小哲自立門戶結下心結。包龍星28日才在臉書PO文怒轟網友「亂帶風向」，事隔一日卻被打臉，緊急發出126字聲明道歉。

吳小哲27日晚間直播到一半突然消失在鏡頭前，讓不少粉絲感到相當擔心，趕緊到臉書社團「屏東小鎮資訊」中發文詢問情況，數小時過後，臉書粉絲專頁「吳小哲探險台」發文指出，吳小哲遭3人押走打成重傷，被發現時，腳底遭磨破、全身是血、手腳全斷。

▲直播主吳小哲直播到一半遭人強押上車帶走。（圖／記者李唯甄翻攝）

警方調閱監視器畫面，28日深夜11時20分將3人逮捕歸案。根據警方調查，吳小哲原先與「包龍星」直播台為合夥關係，之前因經營理念不合多次發生口角拆夥，疑似因吳小哲另起爐灶，雙方生了嫌隙，洪男才會率眾毆打吳小哲報復。另外，3嫌還涉其他聚眾暴力案件，目前全案朝組織犯罪擴大偵辦中。

而包龍星直播台在事件爆發後，被網友點名，28日晚間還在臉書上發文表示，「這個真的社會病了，一直亂帶風向連家人也一起備受傷害，今天你們終於要對你們說的話付出代價嘍！」，豈料，卻被發現動手的3名凶嫌隸屬於包龍星，當場打臉。

事隔僅15小時，包龍星急發出126字聲明指出，「聲明啟事：對於這次直播糾紛所衍生的事件，很抱歉X哥做了不好的示範，並於昨晚21時主動至屏東縣警察局東港分局偵查隊到案說明，目前一切交由司法來裁決，而相關細節相信一定很多親友想了解，等待方便時間賢哥會親自開直播對大家說明內容與過程，感謝所有關心的親友，抱歉、對不起讓大家擔心了」。但網友並不領情，留言處罵聲不斷。

▲PO文才隔15小時，包龍星直播網態度大轉變。（圖／翻攝自Facebook／包龍星直播網）

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