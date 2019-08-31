小客車走國道擋風玻璃遭角鐵插入　網友驚「這是謀殺！」

▲▼網友開車在國道一號北上近大雅交流道，前擋竟遭L型角鐵插入。（圖／取自臉書社團報廢公社二館）

記者李忠憲／台中報導

天外飛來橫禍！女子30日開車行經國道一號北上大雅交流道附近時，竟突然飛來一根Ｌ型角鐵直插在前擋風玻璃上，車內駕駛乘客都嚇到，幸好無人受傷，但畫面令人觸目心驚。他們懷疑是貨車掉落物品，報警並網求行車紀錄器，盼能找出兇手。

網友30日在臉書及社團PO文附圖片發問說，「今天有朋友北上的嗎？」只見圖片中顯示，一輛汽車開在國道一號北上近大雅交流道附近，前擋風玻璃竟插進一根Ｌ型角鐵，差一點就傷到駕駛及車內乘客。

該名網友表示，如果有人在30日下午1點24分行經國一北上174.6公里，接近大雅交流道路段，有拍到大型車上掉落物品過程的話，可否提供行車紀錄器，以利找出兇手。

其他人看到驚呼「夭壽！」、「是謀殺吧」、「人沒事吧？」、「這是真的嗎？」該名網友也回大家說，「當然啊！我會拿這種東西開玩笑嗎？」，「前面的大車把他家的鐵忘在我家車上了」、「還好人沒事！如果那支鐵再長一點就不好說了」已向國道警察報案做完筆錄，希望能找到元凶。

國道警方表示，確實有受理報案，目前已調閱監視器調查釐清。

【更多新聞】

►欠稅遭罰1300萬直接扣款 他罵執行官「像賊仔政府一樣死要錢」

►獨／已婚型男中醫騙女單身交往8年東窗事發 200萬封口費答應了還不給

►獨／電視機待機起火毀18戶1死 法院：屋主無拔插頭義務，無罪！