大班月餅「太子爺」郭勇維發文挺香港示威者　大陸網友：抵制到底

▲香港大班麵包西點以冰皮月餅聞名。（圖／翻攝自大班月餅官網）

實習記者周依儒／綜合報導

連續五年獲選「中國最喜愛香港名牌月餅第一名」的香港大班麵包西餅在中秋節前夕出包，創辦人之子郭勇維日前在個人臉書上發文，表示支持香港的遊行抗議活動，此貼文一出便引起大陸網友憤慨，紛紛留言拒買拒吃。隨後郭勇維便刪除了貼文，並發文說自己的行為和公司立場無關，但大班的商品卻已經在大陸電商平台淘寶、天貓下架，輸入關鍵字「大班」皆是顯示查無此資料。

▼大陸網友紛紛抵制。（圖／翻攝自微博）

大班麵包西餅成立於1984年，是香港有名的連鎖西餅店，擁有30間分店，同時也是冰皮月餅的發名者，中秋節的生意更是好到不行。郭勇維擔任大班麵包西點的董事，外界人稱「大班太子爺」。

上月28日，郭勇維於個人臉書上發文支持黑衣人的「香港之路」遊行活動，並分享了支持香港政府及警察的市民都是「無腦」的圖片，此舉一出便引起大陸人民公憤，並在微博留言，「現在開始不會購買大班」、「已收到大班放棄內地市場的決心」等等。

▼郭勇維發文支持香港。（圖／翻攝自微博）

隨後，郭勇維刪除了貼文，並發表了道歉聲明，表示他本人在臉書上的一切言論都和公司無關。大班麵包西點也發了一篇嚴正聲明並附上郭勇維的道歉文截圖，澄清郭勇維的個人行為並不代表公司立場。

▼郭勇維道歉聲明 。（圖／翻攝自微博）

▼大班西點麵包發出聲明。（圖／翻攝自微博）

雖然發表了道歉及澄清聲明，但大陸網友仍不領情回應，「沒聽過老闆一家的立場不代表公司的」。而在大陸購物平台淘寶及天貓上搜尋「大班月餅」則顯示查無此資料。「大班月餅創始人之子支持亂港」目前也已經上了微博熱搜。

▲微博熱搜。（圖／翻攝自微博）