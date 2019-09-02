　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大班月餅「太子爺」郭勇維發文挺香港示威者　大陸網友：抵制到底

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大班西點麵包以冰皮月餅聞名。（圖／記者周依儒攝）

▲香港大班麵包西點以冰皮月餅聞名。（圖／翻攝自大班月餅官網）

實習記者周依儒／綜合報導

連續五年獲選「中國最喜愛香港名牌月餅第一名」的香港大班麵包西餅在中秋節前夕出包，創辦人之子郭勇維日前在個人臉書上發文，表示支持香港的遊行抗議活動，此貼文一出便引起大陸網友憤慨，紛紛留言拒買拒吃。隨後郭勇維便刪除了貼文，並發文說自己的行為和公司立場無關，但大班的商品卻已經在大陸電商平台淘寶、天貓下架，輸入關鍵字「大班」皆是顯示查無此資料。

▼大陸網友紛紛抵制。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸網友紛紛抵制。（圖／翻攝自微博）

大班麵包西餅成立於1984年，是香港有名的連鎖西餅店，擁有30間分店，同時也是冰皮月餅的發名者，中秋節的生意更是好到不行。郭勇維擔任大班麵包西點的董事，外界人稱「大班太子爺」。

上月28日，郭勇維於個人臉書上發文支持黑衣人的「香港之路」遊行活動，並分享了支持香港政府及警察的市民都是「無腦」的圖片，此舉一出便引起大陸人民公憤，並在微博留言，「現在開始不會購買大班」、「已收到大班放棄內地市場的決心」等等。

▼郭勇維發文支持香港。（圖／翻攝自微博）

▲郭勇維發文支持香港。（圖／翻攝自微博）

隨後，郭勇維刪除了貼文，並發表了道歉聲明，表示他本人在臉書上的一切言論都和公司無關。大班麵包西點也發了一篇嚴正聲明並附上郭勇維的道歉文截圖，澄清郭勇維的個人行為並不代表公司立場。

▼郭勇維道歉聲明 。（圖／翻攝自微博）

▲郭勇維道歉聲明 。（圖／翻攝自微博）

▼大班西點麵包發出聲明。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 大班西點麵包發出聲明。（圖／翻攝自微博）

雖然發表了道歉及澄清聲明，但大陸網友仍不領情回應，「沒聽過老闆一家的立場不代表公司的」。而在大陸購物平台淘寶及天貓上搜尋「大班月餅」則顯示查無此資料。「大班月餅創始人之子支持亂港」目前也已經上了微博熱搜。

▲微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
超兇「偽娘」一夜情榨乾！全台7男受害　男女通吃10多年
即／第3例！東吳大學黎姓港生反送中「被控暴動罪」　遭港警逮捕
郭書瑤「新戲約被大元搶走」　9個月沒戲拍…爆是「她」害的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／港警中環碼頭埋伏　隨機攔人搜身問話「拍身分證」

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍！目擊者憶：到處是哭喊聲、地上全血

Live／示威者破壞港鐵東涌站　速龍小隊衝進站內逮人「拿警棍狂吼」

地鐵車廂民眾爆血！港警凌晨聲明「示威者攻擊市民」　港網友怒瘋傳影片

影／港民號召「9/2港鐵超合作運動」　1黑衣男「涉襲警罪」當場被逮！

Live／示威者破壞港鐵東涌站　速龍小隊衝進站內逮人「拿警棍狂吼」

影／2站共逮63人！港警公布831遊行逮捕人數　示威者「最小只有13歲」

示威者太子站集結！包圍旺角警署　速龍小隊「強勢清場」至少10人被捕

復旦大學迎3000多名新生　機器人刷臉一秒報到成功

好奇男孩鑽進快遞櫃被反鎖1小時 　鎮定撥打119求救

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

太妍頂新髮型走機場！　白皙皮膚＋大長腿超仙

成績≠成就！人力將被機器取代 他拍片諷現存「填鴨式教育制度」

酒窩女選手甜唱改編版《戀人未滿》　哈林、李榮浩、王力宏都超愛！

星巴克買1送1「連續30天」　簡單3步驟...每天花5秒爽賺1杯

鄧紫棋超狂hook嗨炸！　潘瑋柏：今天最好聽的

示威者太子站集結！包圍旺角警署　速龍小隊「強勢清場」至少10人被捕

復旦大學迎3000多名新生　機器人刷臉一秒報到成功

好奇男孩鑽進快遞櫃被反鎖1小時 　鎮定撥打119求救

反送中爆發累計拘捕1117人！　港警指控示威者投擲「上百枚汽油彈」

台灣火龍果「南果北種」、醫療業西進　魯台會洽簽314億投資

快訊／「三罷」示威者聚集特首辦外　港警舉紅旗「噴胡椒水」驅趕

凌晨3點爽玩手機...床下傳「叮咚」聲！獨居女跳起一掀「與持刀男對看」

影／被甩洩恨！他持刀捅18歲女友心臟...逃校園內放火燒教室　3無辜學生喪命

2女一起洗澡！她下秒裸體「無傷痕」斃命　屍檢全身突現「圓狀灰白斑」

湖北開學日爆血案！　嫌犯「持刀闖入狂砍」10名小學生受傷

示威者太子站集結！包圍旺角警署　速龍小隊「強勢清場」至少10人被捕

玲玲颱風北上狂奔！逼台恐發「海警」大雨灌2天　4大降雨熱區出爐

世籃賽／戰鬥民族強壓太極虎　南韓2連敗晉級無望

是他爆料阿嬌老公約砲！　公開道歉信認了「捏造」：我一時衝動

泫雅辣秀雪白雙峰狂奔！　「手腳90度高舉」超卡跑步姿勢Q炸…網萌翻：好像卡通人物

綠光罩頂！女友手機有「小公主…」曖昧簡訊　孫其君當場抓包崩潰

無尊《大熱門》手機被突襲…抓包「討論憲哥群組」　吳宗憲氣爆粗口！

《模犯生》阿班「單眼皮→雙眼皮」　變身中二屁孩擋「小姑姑女神」桃花

恩智浦強攻車用　以福斯概念車展示超寬頻場景　

韓國瑜嗆「我不要台獨的票」　王定宇：中華民國也算台獨

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

大陸熱門新聞

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷..

上海Costco開幕5天「爆退..

高一男陽台玩抱抱　1人當場摔死

凌晨3點床下傳叮咚！獨居女一掀..

嫩妹用日本保險套　2hr後OO..

影／學餐見超低胸正妹！彎腰打飯..

示威者太子站集結！速龍小隊清場

24歲男持刀弒父　爸竟求情：他..

18歲男挾持正妹...特警槍藏..

被甩洩恨！他持刀捅18歲女友心..

慶生拒付飯錢　賴帳女「當街吐出..

42秒KO對手！　她爆冷獲中國..

復旦大學機器人迎新　一秒報到成..

反送中爆發港警「累計拘捕111..

更多熱門

相關新聞

即／東吳大學黎姓港生遭港警逮捕

繼東華、台藝大之後，東吳大學學生會2日晚間表示，該校德文系的黎姓港生在8月29日的「圍堵深水埗警署」行動中被捕，被指控「暴動罪」，目前必須交出旅行證件，不得離開香港，詳細情形校方還在進一步了解當中。

反送中爆發港警「累計拘捕1117人」

即／示威者聚集特首辦外　港警舉紅旗警告

學生團體聲援「反修例」被捕港生　陸委會：不會讓就學權益受到傷害

港警「回應831地鐵無差別攻擊」

關鍵字：

香港反送中香港之路大班月餅

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

好市多中和店將實施新政策　網推爆

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

爆乳「偽娘」一夜情榨乾　全台7男受害

長髮妹遭劈腿偷哭！超商女暖爆被萬人讚翻

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

玲玲狂奔逼台恐發海警！大雨灌2天

星巴克杯身暗諷身材　店員被電爆

2年健身成果！長腿妹秀S曲線　網看完秒歪樓

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

具惠善爆引退！親寫97字道別訊息

BMW對決 MX-5　北宜廝殺雙濺血

高一男陽台玩抱抱　1人當場摔死

咖啡店長深溝收銀爆紅　網全神到

更多

最夯影音

更多

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面