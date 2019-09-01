快訊／港警中環碼頭埋伏　隨機攔人搜身問話「拍身分證」

▲港警對民眾進行搜身。（圖／記者黃彥傑攝）



記者柯振中、黃彥傑／台北-香港 連線報導

香港大批示威者1日進行「和你飛2.0」集會，對機場進行「交通壓力測試」。機場集會解散後，有港警在渡輪碼頭埋伏，將民眾攔下問話，只要看見黑衣人，就會進行搜身、拍下身分證，以此判定是否為示威者。

綜合港媒報導，大批示威者1日響應「和你飛2.0集會」，前往香港進行交通壓力測試，同時在一號客運大樓外的巴士站「排隊等巴士」，並高呼口號、破壞當地監視器、在牆上噴漆。

由於大批示威者滯留，港警下午3點30分警告，示威者應停止違法行為，立刻離開，否則將進行驅趕。示威者受到警告，開始慢慢向港鐵東涌站撤退。

▼大批港警在碼頭旁戒備。（圖／記者黃彥傑攝）



不過，港鐵突然宣布東涌站停駛的消息，引起大批示威者的不滿，認為是「黨鐵」，故意要「讓他們被條子抓」，因此開始破壞站內的公共器材。晚間6點10分左右，港鐵東涌綫全部停駛。

示威者破壞東涌站內部的器材後，速龍小隊立刻出動，手持長盾、警棍與大聲公，前往港鐵各站逮人，同時進入車廂內部搜索、大聲喝斥。一名被懷疑是示威者的乘客說明，自己只是剛好搭在這班列車上，現在只想回家吃個晚餐。

晚間8點左右，大批港警在中環碼頭戒備，對所有乘客問話，只要看見黑衣人，就會詳細搜身、拍下身分證，才會放行。

▼有許多民眾被警察搜身。（圖／記者黃彥傑攝）

