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速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍！目擊者憶：到處是哭喊聲、地上全血

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▲▼831反送中遊行港鐵衝突。（圖／翻攝自Facebook／梁柏堅（表弟） Pakkin Leung）

▲速龍小隊衝進地港鐵車廂內。（圖／翻攝自Facebook／梁柏堅（表弟） Pakkin Leung）

記者錢玉紘／綜合報導

香港831遊行到晚間變為暴力場面，其中大批示威者和市民在太子站的地鐵車廂內，遭到警方追捕毆打，為當晚最嚴重的且最多人受傷的衝突，被港人形容是「屍殺列車」。當晚10點半左右，大批防暴警察與速龍小隊成員陸續進入港鐵旺角站、油麻地站及太子站，甚至到車廂裡壓制示威者，造成多人掛彩流血。

《香港01》綜合目擊者說法，還原現場，在列車車廂內，一名全副武裝的示威者與幾名中年男子發生爭執，旁邊的民眾高喊「冷靜」、「只搭一個站而已」，隨後列車停在太子站，示威者下車。

但是，雙方仍不斷隔著車門爭吵，互相丟水瓶、雨傘等物，隨後一名身穿藍衣的中年男子拿起鐵鎚向示威者揮舞，示威者不滿，於是再度衝入車廂內與藍衣男發生衝突。港鐵列車立即廣播指本班列車不載客，要求乘客離開車廂。

▲▼831反送中遊行港鐵衝突。（圖／翻攝自Facebook／梁柏堅（表弟） Pakkin Leung）

一名急救員阿謙指出，當時他在列車上，得知其他車廂有混亂狀況，與同伴下車照顧一名頭暈不適的女子，隨後就看到大批速龍小隊成員蜂擁而至，先是在月台把多人制伏在地，有示威者也有普通市民。隨後速龍小隊衝向前面的車廂，許多手無寸鐵的示威者退到車廂內，大約有30到40人，多數為女性。

速龍隊朝著車廂內的人施放胡椒噴霧，有人拿雨傘阻擋，速龍則改以警棍猛打傘陣，列車車門不明原因一直開關。阿謙則聽到車內有人呼救「first aid」，與同伴前往，發現三名傷者，後腦都流血，其中一人有兩道3到4公分的傷口，部分人因胡椒噴劑感到不適。阿謙認為，既然警方已經封站，示威者無路可逃，應該有其他拘捕方式，不需要全面武力鎮壓。

另一名目擊者「Daisy Chu」在臉書上PO出當時的經歷，她當時就在車廂上，近距離看著全副黑色武裝的警察將市民往死裡打，「是難以想像的恐懼和憤怒」，她看到旁邊一名男生被警棍狂打頭，另一邊很多很多被打咆哮的聲音，車廂內所有人大叫嚎哭，但無處可躲。

她回憶，她和朋友退到另一個車廂，列車開了，聽到很多人想要水和紙巾止血，她看著許多年輕孩子被打到頭破血流，相當心痛，地鐵開到油麻地停下，「地上全是血跡，一片狼籍，我看著一把滿是血的傘又哭」、「我理解不了一個這樣的香港，想像不到會有怎樣的未來，我們應該怎樣繼續走去。」

 香港公共關係科高級警司余鎧均在今日凌晨的記者會中針對仔戰攻擊事件表示，是因為有示威者先攻擊警員，而警員憑著「專業經驗」，判斷地鐵車廂內的人是否示威者再作攻擊，是「適當武力」，事件中有40人被拘捕。現場有記者問到此舉是否違反武力指引，她未做出回應。

在太子站的衝突中，至少有10人受傷，6人傷勢嚴重。而香港醫管局今日早上公布統計數據顯示，31日的衝突中共有21人受傷送院，包括16男5女，年齡在16至52歲之間，當中5人情況嚴重，10人穩定，2人未知情況，其餘已出院。

▼太子站內有民眾被逮捕。（圖／路透）

▲▼ 香港,831遊行,港鐵太子站。（圖／路透）

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