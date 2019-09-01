Live／示威者破壞港鐵東涌站　速龍小隊衝進站內逮人「拿警棍狂吼」

記者柯振中、黃彥傑／台北-香港 連線報導

香港大批示威者1日湧入機場，響應「和你飛2.0集會」，對機場進行「交通壓力測試」，隨後前往港鐵東涌站，在站內破壞公共設施；港警隨後出動速龍小隊，手持長盾、警棍與大聲公，前往港鐵站內逮人，同時大聲喝斥現場民眾。



▼大批速龍小隊隊員在港鐵內部。（圖／記者黃彥傑攝）



綜合港媒報導，大批示威者1日響應「和你飛2.0集會」，前往香港進行交通壓力測試，同時在一號客運大樓外的巴士站「排隊等巴士」，並高呼口號、破壞當地監視器、在牆上噴漆。

由於大批示威者滯留，港警下午3點30分警告，示威者應停止違法行為，立刻離開，否則將進行驅趕。示威者受到警告，開始慢慢撤退，向港鐵東涌站撤退。

▼速龍小隊湧入港鐵站內逮人。（圖／記者黃彥傑攝）



不過，港鐵突然宣布東涌站停駛的消息，引起大批示威者的不滿，認為是「黨鐵」，故意要「讓他們被條子抓」，因此開始破壞站內的公共器材。晚間6點10分左右，港鐵東涌綫全部停駛。

示威者破壞東涌站內部的器材後，速龍小隊立刻出動，手持長盾、警棍與大聲公，前往港鐵站內逮人，同時進入車廂內部搜索、大聲喝斥。

▼速龍小隊進入港鐵內逮人，持棍進入車廂內搜索。（圖／記者黃彥傑攝）

