港民號召「9/2港鐵超合作運動」　1黑衣男「涉襲警罪」當場被逮！

▲有示威者在港鐵站被逮。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

香港反對修訂《逃犯條例》的抗爭活動持續延燒，不僅大專學界和中學生計畫今（2）日發動罷課行動，也有網友號召在多個港鐵站展開「超合作運動」。據悉，已經有不少防暴警察駐守地鐵站，民眾目前進入車站並未受到影響，不過稍早傳 出，一名身穿黑衣的男子因為涉嫌襲警罪被當場逮捕。

綜合港媒報導，有網友發動在九龍塘站、北角站和荔景站舉行「港鐵超合作運動」，並且提醒參與者穿著正常的上班上學服裝即可，不要攜帶其他工具或任何可疑物品；大約8點30分開始，陸陸續續有不少身穿黑衣、帶口罩的民眾在多個地鐵站下車，有示威者企圖用雨傘阻止車廂關門，甚至刻意按下緊急停車鈕影響地鐵運行。

▼港警拔下嫌疑人的口罩。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，到了早上9點20分左右，樂富站月台突然有一名黑衣男子被警方指控「涉嫌襲警罪」，隨後就遭到多名警員壓制在地並銬上手銬；期間有不少在場人士大喊「警察不要打人啊！」不久後，又有6、7名軍裝警員及2名防暴警察在荔景站捉拿3名示威者，並聲稱會對其中一名作出拘捕，另外2人則須配合調查。有警員表示，其中一人涉嫌在油麻地站「刑事毀壞」。

香港運輸署表示，今天是開學首日，目前正密切監察各區交通情況，並預計交通可能會比較繁忙，希望民眾能夠提早計劃行程及預留充裕的乘車時間，以免受到延誤。

▼有示威者用雨傘阻擋地鐵車門關閉。（圖／達志影像／美聯社）

行政長官林鄭月娥今日也在臉書貼文表示，港鐡所有車站今早可以開放，讓所有要上班上課的市民放下心頭大石，「昨（1日）晚港鐵有超過10個車站受到暴力違法者大肆破壞，慘不忍睹；港鐵員工通宵達旦進行修復，減少對乘客的影響，展現極專業的服務精神，謹向港鐵所有員工致謝。」